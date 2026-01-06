Средний курс рубля в 2026г составит 90-95 руб./$1 - "Цифра брокер"

Средний курс рубля в текущем году составит 90-95 руб./$1,говорится в стратегии аналитики инвесткомпании "Цифра брокер" на 2026 год.

"В 2026 году в условиях более сбалансированного бюджета и снижение цены отсечения продажи валюты, связанные с ФНБ, будут ниже, поэтому сужение дополнительного объема предложения валюты на внутреннем рынке будет оказывать умеренное давление на рубль, - прогнозируют эксперты. - Обнуление норматива обязательной продажи валютной выручки экспортерами летом 2025 года не привело к снижению продаж валюты в прошлом году, поскольку экспортерам было безопасно и выгодно размещать свободную ликвидность в рублевых активах в условиях рисков блокировки зарубежных счетов и высоких процентных ставок в российской экономике".

По мнению аналитиков, по мере дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, баланс спроса и предложения валюты будет постепенно смещаться в направлении дефицита предложения на фоне восстановления потребительской активности и роста импорта при сужении экспортных потоков в виду, сохраняющейся слабой конъюнктуры на рынке нефти и уменьшения доходности рублевых активов.

