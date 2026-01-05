"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Salesforce до $290

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Salesforce Inc. с $263 до $290 за штуку на горизонте года, сохранив при этом их нейтральную оценку, сообщается в материале аналитика Сергея Потапова.

"Бумага находилась под давлением в течение всего 2025 года из-за сравнительно невысоких темпов роста и непростой конъюнктуры сектора ПО. Компания успешно развивает направление ИИ-агентов, которое стремительно расширяется, но общая выручка пока не демонстрирует видимого ускорения. Оценка ниже среднеисторической: P/E равен 20х против 25х", - указывает эксперт.

Salesforce Inc. - американская компания, ставшая мировым лидером в сфере облачных CRM-систем. Она предлагает комплексную платформу для управления продажами, маркетингом, обслуживанием клиентов, электронной коммерцией и аналитикой.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.