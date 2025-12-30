Рынок акций РФ завершил последние декабрьские торги ростом к 2770п по индексу МосБиржи, лидировал ЮГК

Москва. 30 декабря. Рынок акций РФ на последних в уходящем году торгах скорректировался вверх после резкого отката накануне на заявлениях главы МИД РФ Сергея Лаврова о пересмотре переговорных позиций России из-за попытки Киева атаковать государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля поднялся в район 2770 пунктов во главе с бумагами ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+6%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2766,62 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1114,13 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 декабря, составил 78,2267 руб. (+78,01 копейки).

По итогам 2025 года индекс МосБиржи снизился на 4%, индекс РТС вырос на 24,7% на фоне снижения доллара от ЦБ РФ на 23,45 рубля.

Акции ПАО "Южуралзолото" выросли во вторник на заявлениях министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что госпакет ценных бумаг компании будет реализован на открытом аукционе, затягивать продажу правительство не будет.

Министр не назвал конкретных сроков сделки, но отметил, что продать актив Минфин планирует не затягивая. "Такая же политика (как и с планируемой продажей аэропорта "Домодедово" - ИФ). Открытый аукцион. Будем выставлять на торги, затягивать не будем", - сказал он в интервью "России 24".

В июле суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли Константина Струкова в ЮГК и УК ЮГК, а также долей в ряде компаний нескольких связанных с ним лиц из-за коррупционного происхождения бизнеса. В собственность Росимущества перешло 67,25% ЮГК и 100% управляющей компании. Изначально Минфин рассчитывал продать контрольный пакет "Южуралзолота" до конца 2025 г., но в октябре замглавы ведомства Алексей Моисеев дал более осторожный прогноз, заявив, что сделка может пройти в два этапа с полным окончанием в I полугодии 2026 г. В недавнем интервью Моисеев отметил, что ситуация с оценкой актива оказалась сложнее, чем предполагалось.

Подорожали также акции MDMG (MOEX: MDMG) (+2,7%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+2,3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,1%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+1,9%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+1,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,5%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (+1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,3%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9% и +2,3% "префы"), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +0,4% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%).

В ночь на 29 декабря киевский режим предпринял попытку атаковать с использованием 91 БПЛА дальнего действия резиденцию президента РФ в Новгородской области, заявил вечером в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров. В связи с этим переговорная позиция России будет пересмотрена, добавил он.

Атака Киева на резиденцию президента РФ повлияет на подходы США в контексте работы с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил помощник президента Юрий Ушаков журналистам.

Президент США Трамп заявил в понедельник, что узнал от Путина о попытке удара по резиденции президента РФ, считает, что такой ход событий был бы негативным и "сейчас не время для таких действий". "Мне такое не нравится", - добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам во вторник, что попытка Киева атаковать госрезиденцию РФ в Новгородской области является терактом, который направлен на срыв переговорного процесса по Украине.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, в начале недели на рынке наблюдалась высокая волатильность на геополитических новостях, а во вторник рынок возобновил предновогодний подъем.

В следующем году геополитика по-прежнему будет в фокусе внимания инвесторов. Также участники рынка будут следить за инфляционной динамикой на фоне повышения НДС. Исходя из степени влияния проинфляционных факторов, регулятор может принять осторожное решение вплоть до паузы в снижении ставки на следующем заседании, которое состоится в феврале. Однако в базовом сценарии ожидается снижение ставки ЦБ до 12% к концу года. В сочетании с ослаблением курса рубля смягчение денежно-кредитной политики может способствовать росту индекса МосБиржи на 30% в следующем году. Прогресс в мирном урегулировании может добавить к потенциальной доходности рынка еще 10-15%. При этом условия для улучшения конъюнктуры на рынке акций созреют не раньше второй половины года, считает эксперт.

В первой декаде января рынок ждет волна дивидендных отсечек - у "ИКС 5" (MOEX: X5), "Т-Технологий", "Татнефти", "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа", что повышает вероятность технической коррекции, напомнил Федосов.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи завершает декабрь в приподнятом настроении, торгуясь на подступах к рубежу 2800 пунктов. Геополитика в последние дни посылала не всегда позитивные сигналы, но в целом оптимистичные ожидания у инвесторов сохраняются. Благоприятное сочетание дешевеющего рубля и дорожающих commodities поддержало спрос покупателей акций на исходе года.

В новогодние выходные торги на Мосбирже будут проводиться 5, 6, 8 и 9 января. Как правило, в этот период динамика и обороты торгов не выдающиеся, поскольку значительная часть инвесторов отдыхает в официальные нерабочие дни. Из-за этого рынок низколиквидный, "тонкий", что чревато высокой волатильностью при появлении ярких новостей и драйверов. Прежде всего имеются в виду геополитические новости и особенно те, что связаны с урегулированием украинского конфликта, отметил эксперт.

На внешнем треке интерес представляет заседание "восьмерки" ОПЕК+ 4 января, от которой ожидается сохранения планов по "заморозке" максимально разрешенного объема нефтедобычи на первый квартал 2026 года на уровне декабря.

Технически для индекса МосБиржи сопротивлением выступает уровень 2800 пунктов, а зона поддержки находится в области 2700-2720 пунктов. Для выхода вверх либо вниз от данных рубежей нужны будут выраженные драйверы. Движение к 2850-2880 пунктам в январе видится предпочтительным сценарием, считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций к окончанию основных торгов во вторник находился в уверенном плюсе в рублевом сегменте, несмотря на сохранение геополитической неопределенности.

Покупки в акциях нефтяных компаний в последний полноценный торговый день 2025 года, вероятно, проходили на фоне их общей слабости в течение года в связи с санкционными условиями, более низкими ценами на нефть и расширением дисконта на российские марки. Кроме того, позитивное краткосрочное влияние на экспортеров оказывали продажи в рубле во вторник.

На западных фондовых площадках во вторник наблюдались сдержанные покупки. Большинство зарубежных бирж при этом вернутся к полноценной торговле уже 2 января, в пятницу, и сохраняют базу для движения к рекордным максимумам на надеждах смягчения позиции ФРС и стабильности крупнейших экономик. Индексы МосБиржи и РТС во вторник подросли, хотя недавняя эскалация в отношениях России и Украины может отсрочить заключение мирного соглашения. В целом российский рынок вступает в новый 2026 год с оптимистичными надеждами и продолжает рассчитывать на постепенное ослабление как геополитических, так и монетарных негативных факторов, что при реализации "бычьего" сценария предполагает дальнейший рост в акциях и будет ограничивать продажи в рубле, считает Кожухова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, рынок акций во вторник восстанавливался на фоне дипломатического импульса, связанного с недавними заявлениями и контактами между лидерами. Инвесторы положительно восприняли публичные слова Трампа о случившемся инциденте в Нижегородской области и его призывы к сдержанности. Позитивно сказываются на российском рынке ослабление рубля и рост нефти.

Индекс МосБиржи на дневном графике остался в боковике 2700-2800 пунктов на фоне геополитических событий. Инвесторы ждут развязки этой ситуации, до тех пор ожидается консолидация индекса вблизи текущих значений. В случае продолжения негатива возможен пробой вниз уровня 2700 пунктов и возвращение в диапазон 2600-2700 пунктов, считает Лозовой.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,4%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%), выросла Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE подросли на 0,6-0,8%) и слабо "минусуют" США (индексы к 18:50 МСК просели на 0,1-0,2%).

Инвесторы ожидают публикации во вторник (22:00 МСК) протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы, по итогам которого процентные ставки были понижены еще на 25 базисных пунктов.

На нефтяном рынке во вторник цены умеренно подросли после локальной утренней коррекции.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $62,01 за баррель (+0,1% и +2,1% в понедельник), февральская цена фьючерса на WTI - $58,32 за баррель (+0,4% и +2,4% накануне). Срок обращения февральских контрактов на Brent истекает с завершением сессии во вторник.

В центре внимания рынка остаются геополитические новости.

Накануне глава Белого дома пообещал Ирану серьезные последствия в случае попыток возобновления ядерной программы со стороны Тегерана. "Последствия будут очень серьезными, возможно, даже более серьезными, чем в прошлый раз", - заявил Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в своей резиденции Мар-а-Лаго.

Президент США также заявил, что палестинское движение ХАМАС дорого заплатит, если не разоружится "в течение довольно короткого времени".

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли во вторник акции ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (+7,7%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (MOEX: GEMC) (ЕМС) (+5,9%), ПАО "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL) (+5,2%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+2,8%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+2,7%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (+2,3%).

Снизились "префы" ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-12,9%), акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-3,3% и -8,1% "префы"), ПАО "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (-2,4%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 44,7 млрд рублей (из них 5,22 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,1 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 3,8 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").