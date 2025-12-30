.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Цена нефти, скорее всего, пока продолжит движение у $61-62/барр. - банк "Санкт-Петербург"
.
30 декабря 2025 года 11:29
Цена нефти, скорее всего, пока продолжит движение у $61-62/барр. - банк "Санкт-Петербург"
Котировки нефти марки Brent, скорее всего, пока продолжат движение в районе $61-62 за баррель в ожидании новых драйверов, прогнозируют аналитики банка "Санкт-Петербург". Курс валютной пары CNY/RUB в целом с текущими вводными может завершить текущий год ближе к 11,15-11,2 руб. за юань, отмечают эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: МИР/РОССИЯ-РУБЛЬ/ВАЛЮТА/НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
.
30 декабря 2025 года 19:25
Рынок акций РФ завершил последние декабрьские торги ростом к 2770п по индексу МосБиржи, лидировал ЮГК
Москва. 30 декабря. Рынок акций РФ на последних в уходящем году торгах скорректировался вверх после резкого отката накануне на заявлениях главы МИД РФ Сергея Лаврова о пересмотре переговорных позиций России из-за попытки Киева атаковать государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля поднялся в район 2770 пунктов во главе с бумагами ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+6%). читать дальше
.30 декабря 2025 года 19:08
Рубль в последнюю торговую сессию года скорректировался вниз в паре с юанем перед длительными новогодними каникулами
Москва. 30 декабря. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль упал на закрытии позиций перед длительными новогодними каникулами и после завершившегося в понедельник налогового периода декабря. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,2285 руб., что на 12,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.30 декабря 2025 года 18:38
БКС открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Хэдхантер" с целью 3440 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 18,8%, стоп-приказ: 2735 руб., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Андрея Смирнова. "Акции... читать дальше
.30 декабря 2025 года 18:08
"Финам" понизил рейтинг акций ПАО "Полюс" с "покупать" до "держать" с сохранением целевой цены на уровне 2403 руб. за бумагу, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Алексея Калачева. "Акции "Полюса" восстановились после октябрьского дивидендного гэпа благодаря сильной динамике золота и... читать дальше
.30 декабря 2025 года 17:28
Аналитики банка ПСБ назвали акции с лучшим потенциалом роста в январе, в список вошли бумаги Сбербанка, "Полюса", "Яндекса", "Транснефти" и "ИКС 5", сообщается в комментарии. "Заканчивается 2025 год - непростой год для рынка акций. Мы сделали подборку наиболее интересных компаний, бумаги которых... читать дальше
.30 декабря 2025 года 16:46
Среднегодовой курс пары рубль/доллар составит 88,8 руб./$1 в 2026 году, а в конце года он будет находиться в районе 92-93 руб./$1, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина. Основным фактором укрепления рубля в уходящем году, по мнению эксперта, стала жесткая... читать дальше
.30 декабря 2025 года 16:20
"БКС Мир инвестиций" закрыл торговую идею "Лонг в акциях "ЕвроТранса", говорится в обзоре инвесткомпании. Доходность идеи с момента открытия 9 октября составила 12%. Как отмечают аналитики, за время действия идеи сработал ряд катализаторов: хорошая отчетность за III квартал, продолжение цикла... читать дальше
.30 декабря 2025 года 16:02
Акции Транснефти, Норникеля и ДОМ.РФ могут оказаться сильнее рынка в январе - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Транснефти" (прив.), "Норильского никеля" и "ДОМ.РФ" могут оказаться сильнее рынка в январе, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Несмотря на то, что новогоднего ралли на российском фондовом рынке не случилось, в первом эшелоне остаются акции, которые могут оказаться... читать дальше
.30 декабря 2025 года 15:17
"БКС Мир инвестиций" открыл торговую идею: покупать акции "Интер РАО" с целью 4 рубля за штуку" с ожидаемой доходностью до 27,8% на горизонте пяти месяцев, сообщается в материале аналитика Анны Кокоревой. "С технической точки зрения акции "Интер РАО" торгуются чуть выше минимумов 2022 года и ниже... читать дальше
.30 декабря 2025 года 14:33
Потенциал роста мировых фондовых рынков в 2026 году сохраняется, но их позиции выглядят непрочными, считают аналитики банка ПСБ. "С одной стороны, наблюдается двузначный рост прибыли на акцию в США, явного макронегатива пока нет, - указывают эксперты в комментарии. - С другой, - рентабельность по... читать дальше
.30 декабря 2025 года 14:03
"Финам" повысил рейтинг акций Nintendo с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 13111 иен за штуку, что предполагает потенциал роста 22,1%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. Эмитент в отчетности за второй квартал 2026 финансового года показал... читать дальше
.30 декабря 2025 года 13:35
Котировки золота могут вскоре вернуться в район $4380 за тройскую унцию, в будущем году не исключаются новые максимумы, говорится в материале аналитика Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс. Золото - лучший сырьевой актив в 2025 году, констатирует эксперт. Было волатильно, но тренд не менялся -... читать дальше
.30 декабря 2025 года 13:08
Вектор американского фондового рынка указывает строго вверх, S&P 500 способен уйти к новой вершине, говорится в комментарии аналитика Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс. Американские индексы в понедельник снизились в пределах полупроцента, но это "шум" после фееричного ралли и недавнего... читать дальше
.30 декабря 2025 года 12:36
Дальнейшая динамика цен на металлы платиновой группы (МПГ) труднопредсказуема, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "Текущий рост носит, по нашему мнению, выраженно спекулятивный характер и обусловлен ажиотажем в США, дальнейшая динамика цен труднопредсказуема, - пишут эксперты в... читать дальше
.30 декабря 2025 года 12:06
"Финам" временно прекращает аналитическое освещение акций ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") на фоне сложившихся рыночных условий, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. Акции эмитента сейчас выглядят как очень рискованная инвестиция, считает эксперт. Компания несет огромную... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.