Цена нефти, скорее всего, пока продолжит движение у $61-62/барр. - банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, пока продолжат движение в районе $61-62 за баррель в ожидании новых драйверов, прогнозируют аналитики банка "Санкт-Петербург".

Курс валютной пары CNY/RUB в целом с текущими вводными может завершить текущий год ближе к 11,15-11,2 руб. за юань, отмечают эксперты в комментарии.

