Рубль в понедельник умеренно скорректировался вниз в паре с юанем после сильного роста в предыдущие дни

Москва. 29 декабря. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль скорректировался вниз после сильного роста в предыдущие дни. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,101 руб., что на 6,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 30 декабря на 24,57 копейки, до 77,4466 руб./$1, и увеличил курс евро на 27,09 копейки, до 91,4775 руб./EUR1.

Давление на котировки рубля оказало снижение спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров. В предыдущие дни они активно продавали валюту под налоговые выплаты декабря, так как в понедельник перечисляли в бюджет НДФЛ, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и страховые взносы.

Рубль в понедельник перешел к коррекционному ослаблению по отношению к юаню, при этом китайская валюта осталась в нижней половине диапазона 11-11,5 руб., отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

По словам эксперта, в понедельник прошел пик налоговых выплат, что снизило предложение иностранной валюты со стороны экспортеров. Плюс к этому часть инвесторов могла перейти к фиксации прибыли по коротким позициям в иностранных валютах в преддверии длинных выходных.

"Учитывая эти факторы, а также снижение активности на рынках в преддверии новогодних каникул, ожидаем дальнейших попыток пары юань/рубль отыграть часть потерь предыдущей недели. При этом китайская валюта, скорее всего, останется в нижней половине нашего целевого диапазона 11-11,5 руб.", - пишет Зварич в материале ПСБ.

Прогнозные диапазоны для валютных пар доллар/рубль и евро/рубль на ближайшие дни составляют 78-80 руб./$1 и 91-93 руб./EUR1 соответственно, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

Эксперт отмечает, что на российском рынке относительное затишье в преддверии новогодних праздников.

Тем временем, обращает внимание он, популярным американским агентством рубль был признан самой крепкой валютой в уходящем году, продемонстрировав укрепление на 45% за год и войдя в топ-5 самых прибыльных мировых активов после драгметаллов.

Также Тимошенко отмечает, что в числе оптимистичных для энергетического, а вместе с ним и валютного рынков находится новость о договоренности по продлению поставок российского газа в Сербию до конца марта следующего года.

Участники рынка анализируют новости на тему урегулирования российско-украинского конфликта.

В ночь на 29 декабря киевский режим предпринял попытку атаковать резиденцию президента РФ в Новгородской области, заявил в понедельник вечером глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, переговорная позиция России будет пересмотрена в свете попытки Киева атаковать резиденцию президента РФ.

Президент США Дональд Трамп в понедельник провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого они обсудили ситуацию на Украине, сообщили в Белом доме. "Президент Трамп завершил позитивный разговор с президентом Путиным об Украине", - написала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в соцсети Х.

В воскресенье состоялись переговоры между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Трамп заявил, что добился "большого прогресса" в переговорах с Зеленским. По его словам, во время встречи они "обсудили все аспекты мирного соглашения", стороны стали "намного ближе (к достижению урегулирования на Украине - ИФ)".

Трамп также отметил, что намерен продолжить контакты с украинским президентом в понедельник и в течение ближайших двух недель.

Кроме того, Трамп сообщил, что пока рано говорить о том, как будут использованы замороженные активы РФ при украинском урегулировании. "Это еще не решено", - сказал он.

До встречи с Зеленским американский президент провел "продуктивный" телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор, длившийся больше часа, был организован по инициативе США, чтобы обсудить возможности урегулирования украинского конфликта, сообщили в Кремле.

Подъем цен на нефть усилился вечером в понедельник. Поддержку котировкам оказывает информация об отсутствии серьезного прогресса при урегулировании российско-украинского конфликта.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск повышается на 2,34%, до $62,06 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,56%, до $58,19 за баррель.

С начала года Brent подешевела на 19%, WTI - на 21% на опасениях увеличения излишка предложения топлива на мировом рынке. Это худшая динамика с 2020 года.

Министерство энергетики США отложило на неопределенный срок запланированную на 18:30 МСК публикацию данных об изменении запасов нефти и продуктов нефтепереработки, которая и так была ранее перенесена с прошлой недели из-за праздников.

Причин очередного переноса Минэнерго не уточняет, однако обещает уведомить о новом времени публикации не позднее чем за час.

Участники рынка также продолжают следить за ситуацией вокруг российско-украинского конфликта и его урегулирования.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 26 декабря повысилась на 2 базисных пункта - до 15,85% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один и три месяца в понедельник опустились на 2 базисных пункта - до 16,15% и 16,64% годовых соответственно. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев уменьшилась на 3 базисных пункта и составила 18% годовых.