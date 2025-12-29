Рынок ОФЗ не покажет заметные изменения на текущей неделе - инвестбанк "Синара"

Заметные изменения на рынке рублевых гособлигаций на текущей рабочей неделе не ожидаются, говорится в комментарии аналитиков инвестиционного банка "Синара".

Также эксперты отмечают, что в праздничные дни динамику рынка будут определять в основном геополитические новости.

Не исключено, по мнению аналитиков банка, что участники рынка продолжат давать новую оценку кредитным рискам в отношении ряда эмитентов, что приведет к дальнейшему расширению спредов, особенно в бумагах рейтинговых категорий "A" и "BBB".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.