Курс юаня к доллару будет расти в 2026г - "БКС МИ"

Курс юаня к доллару США будет расти в следующем году, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Кирилл Кононов.

Активизация торговой войны между Китаем и США в начале 2025 года привела к распространению ожиданий снижения курса юаня, однако этого не произошло, констатирует эксперт. Большую часть текущего года юань укреплялся и сейчас приближается к своим трехлетним максимумам.

"Мы полагаем, что в 2026 году курс юаня к доллару США будет расти. Доллар будет слабеть относительно большинства валют в результате торговой и монетарной политики США. Соответственно, юань будет укрепляться как для того чтобы отразить это движение, так и потому, что политика интернационализации юаня приведет к формированию дополнительного спроса на него", - пишет Кононов в комментарии.

