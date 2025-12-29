Рубль утром дешевеет в паре с юанем в рамках коррекции после роста в предыдущие дни

Москва. 29 декабря. Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в понедельник. Рубль корректируется вниз на снижении спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров.

В предыдущие дни они активно продавали валюту под налоговые выплаты декабря, что привело к укреплению рубля. В понедельник они перечисляют в бюджет НДФЛ, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и страховые взносы.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,077 руб. (+4,1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта оказалась на 3,21 коп. выше уровня действующего официального курса.

Рубль может перейти к коррекционному ослаблению по отношению к юаню на текущей неделе, при этом китайская валюта, скорее всего, останется в нижней половине диапазона 11-11,5 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Эксперт отмечает, что в понедельник пройдет пик налоговых выплат, что снизит предложение иностранной валюты со стороны экспортеров.

Плюс к этому, говорится в комментарии, часть инвесторов может перейти к фиксации прибыли по коротким позициям в иностранных валютах в преддверии длинных выходных.

"Учитывая эти факторы, а также снижение активности на рынках в преддверии новогодних каникул, ожидаем попыток пары юань/рубль перейти к восстановлению и отыграть часть потерь предыдущей недели. При этом китайская валюта, скорее всего, останется в нижней половине нашего целевого диапазона 11-11,5 руб.", - пишет Зварич в материале ПСБ.

Участники рынка анализируют новости на тему урегулирования российско-украинского конфликта и переговоров на эту тему между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, которые состоялись в воскресенье.

Президент США Дональд Трамп заявил, что добился "большого прогресса" в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, во время встречи они "обсудили все аспекты мирного соглашения" и стороны стали "намного ближе (к достижению урегулирования на Украине - ИФ)".

Трамп также отметил, что намерен продолжить контакты с украинским президентом в понедельник и в течение ближайших двух недель.

Кроме того, Трамп сообщил, что пока рано говорить о том, как будут использованы замороженные активы РФ при украинском урегулировании. "Это еще не решено", - сказал он.

До встречи с Зеленским американский президент провел "продуктивный" телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор, длившийся больше часа, был организован по инициативе США, чтобы обсудить возможности урегулирования украинского конфликта, сообщили в Кремле.

Цены на нефть поднимаются утром в понедельник после резкого снижения по итогам торгов в минувшую пятницу.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:09 мск растет на 1,01%, до $61,24 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,04%, до $57,31 за баррель.

С начала года Brent подешевела на 19%, WTI - на 21% на опасениях увеличения излишка предложения топлива на мировом рынке. Это худшая динамика с 2020 года.

Аналитики также следят за переговорами о мирном урегулировании украинского конфликта. Участники рынка полагают, что перемирие может привести к постепенной отмене санкций против российского нефтегазового сектора. В то же время отсутствие прорыва в переговорах на минувших выходных оказало поддержку котировкам.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на три и достигло 409 единиц. Число газовых буровых осталось на уровне 127 единиц.