СЕГОДНЯ:
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Курс для пары рубль/доллар в конце 2026г составит 95 руб./$1 - инвестбанк "Синара"
23 декабря 2025 года 17:12
Курс для пары рубль/доллар в конце 2026г составит 95 руб./$1 - инвестбанк "Синара"
Курс для пары рубль/доллар в конце 2026 года составит 95 руб./$1, прогнозируют аналитики инвестиционного банка "Синара". "В начале этого декабря рубль укреплялся под влиянием сразу несколько разовых факторов, включая временный приток иностранной валюты в Россию, - пишут эксперты в стратегии на 2026 год. - Если ограничения на отток капитала начнут смягчаться, наиболее вероятным считаем сценарий умеренной девальвации рубля в 2026 году. К тому же исчезнет эффект, вызванный репатриацией средств с зарубежных счетов компаний, тогда как экспорт придавливается относительно низкими ценами на Urals, вследствие чего сужается профицит внешней торговли". Оценивая влияние всех указанных факторов в совокупности, аналитики инвестбанка прогнозируют курс USD/RUB в конце 2026 года в районе 95 руб./$1. По их мнению, главные риски здесь по-прежнему представляют ограничения на движение капитала и расчеты за импорт во внешнем контуре, что снижает спрос на валюту внутри страны. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
23 декабря 2025 года 19:30
Москва. 23 декабря. Российский рынок акций во вторник скорректировался вверх после снижения с прошлой пятницы на итогах декабрьского заседания ЦБ РФ и на фоне геополитической неопределенности, несмотря на заявления об успешном продвижении переговоров по мирному украинскому урегулированию. Фактором поддержки выступили подросшая в начале недели нефть (фьючерс на Brent торгуется у $62 за баррель) и дорожающие металлы (золото, серебро, медь обновили максимумы), подогревшие рост акций золотодобытчиков. читать дальше
.23 декабря 2025 года 19:28
Рубль во вторник немного укрепился в паре с юанем при подготовке экспортеров к налоговым выплатам декабря
Москва. 23 декабря. Китайский юань немного опустился на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль укрепился благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам декабря. В следующий понедельник, 29 декабря, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и страховые взносы. читать дальше
.23 декабря 2025 года 18:33
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с прогнозной ценой 6000 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 35% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Марьяны Лазаричевой. "Яндекс" покупает платформу DIKIDI, сделка позволит поддержать малый и... читать дальше
.23 декабря 2025 года 17:43
Серьезные движения курса рубля до нового года маловероятны, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций". "На прошлой неделе рубль пробивал 80 руб./$1 и приближался к 81 руб./$1, - отмечают эксперты в обзоре. - Тем не менее приближение налогового периода снова вернуло курс ниже 80 руб./$1. Качели в... читать дальше
.23 декабря 2025 года 16:25
Следующий год может стать переломным для рынка акций РФ, говорится в стратегии инвестиционного банка "Синара" на 2026 год. "Геополитика и монетарные условия остаются главными путеводными звездами российского рынка, - пишут эксперты. - Индекс Мосбиржи, пока заметно отстающий от индекса... читать дальше
.23 декабря 2025 года 15:48
Отсутствие дивидендов может ограничивать среднесрочный интерес к акциям "РусГидро", говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Эксперт подчеркивает, что по "РусГидро" сохраняется неопределенность в отношении сроков моратория на выплату дивидендов,... читать дальше
.23 декабря 2025 года 15:25
Москва. 23 декабря. Китайский юань отыграл потери первой половины сессии и перешел к повышению на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник. Рубль, напротив, развернулся вниз и слегка опускается, несмотря на позитивную динамику на рынке нефти. читать дальше
.23 декабря 2025 года 15:18
Потенциальный доход новых рублевых облигаций АО "Полипласт" серии ПО02-БО-13 может составить 24% на горизонте года, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Антона Куликова. "Полипласт" 26 декабря разместит биржевые рублевые облигации серии ПО02-БО-13 со сроком обращения два года... читать дальше
.23 декабря 2025 года 14:41
Вероятен рост цены акций "РусАла" в 2026 году до 60 рублей за бумагу, "Норильского никеля" - до 200 рублей, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". С октября цены на алюминий поднялись с $2800 до $2900 за тонну, на медь - с $10700 до $11800 за тонну, платина... читать дальше
.23 декабря 2025 года 14:07
инам" поставил на пересмотр оценку для акций Intel Corp., сообщается в комментарии аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. Антимонопольные органы США на прошлой неделе одобрили инвестиции NVIDIA в Intel, что следует из уведомления Федеральная торговая комиссия США. Детальные условия... читать дальше
.23 декабря 2025 года 13:40
"Финам" временно прекращает аналитическое освещение акций Duke Energy на фоне снижения интереса со стороны институциональных инвесторов, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. В частности, отмечает эксперт, Texas Permanent School Fund Corp сократил долю в компании... читать дальше
.23 декабря 2025 года 13:15
ции "ДОМ.РФ" в настоящее время являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". По мнению экспертов, эмитент представил позитивный финансовый отчет за 11М25. Компания демонстрирует положительную динамику по целому ряду финансовых... читать дальше
.23 декабря 2025 года 12:48
Смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) в первой половине следующего года будет небыстрым, но может заметно ускориться во втором полугодии, приведя ключевую ставку Банка России к 11% годовым к концу 2026 года, считают аналитики Райффайзенбанка. "Стоит отметить, что в декабре регулятор в ходе... читать дальше
.23 декабря 2025 года 12:25
едняя цена нефти марки Brent в следующем году составит $63 за баррель, говорится в материале аналитика Андрея Мамонтова на портале БКС Экспресс. Котировки могут достигнуть дна в I-II квартале 2026 года в районе $55 по марке Brent, предполагает эксперт. В I квартале реализуется основной избыток... читать дальше
.23 декабря 2025 года 11:59
Вероятность выплаты дивидендов по акциям "Мосэнерго" за 2024 год весьма высока, потенциальная доходность - 10,3%, говорится в материале аналитиков банка ПСБ. 14 января 2026 года эмитент проведет заседание совета директоров, где в повестке значится вопрос о рекомендациях по распределению прибыли и... читать дальше
