Курс для пары рубль/доллар в конце 2026г составит 95 руб./$1 - инвестбанк "Синара"

Курс для пары рубль/доллар в конце 2026 года составит 95 руб./$1, прогнозируют аналитики инвестиционного банка "Синара".

"В начале этого декабря рубль укреплялся под влиянием сразу несколько разовых факторов, включая временный приток иностранной валюты в Россию, - пишут эксперты в стратегии на 2026 год. - Если ограничения на отток капитала начнут смягчаться, наиболее вероятным считаем сценарий умеренной девальвации рубля в 2026 году. К тому же исчезнет эффект, вызванный репатриацией средств с зарубежных счетов компаний, тогда как экспорт придавливается относительно низкими ценами на Urals, вследствие чего сужается профицит внешней торговли".

Оценивая влияние всех указанных факторов в совокупности, аналитики инвестбанка прогнозируют курс USD/RUB в конце 2026 года в районе 95 руб./$1. По их мнению, главные риски здесь по-прежнему представляют ограничения на движение капитала и расчеты за импорт во внешнем контуре, что снижает спрос на валюту внутри страны.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.