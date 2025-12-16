"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям iShares U.S. Medical Devices ETF с целевой ценой $72,5 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 16,6%, сообщается в материале ведущего аналитика Зарины Саидовой.

"Индексный фонд с привязкой к поставщикам медицинского оборудования в текущем году показал динамику слабее рыночной на фоне серьезных беспокойств, имевших место у игроков в связи с угрозой пресловутых тарифов Трампа, - отмечает эксперт. - На наш взгляд, оснований для беспокойств поубавилось, ведущие компании сектора активно перестраивают цепочки поставок и предпринимают меры по адаптации к новой политике, при этом прогнозы компаний медтеха по финансовым результатам выглядят конструктивно и вселяют осторожный оптимизм".

iShares U.S. Medical Devices ETF - индексный биржевой фонд, отслеживающий динамику индекса Dow Jones U.S. Select Medical Equipment, который, в свою очередь, состоит из акций компаний - производителей и дистрибьюторов медицинской техники и устройств.

