Поводов для роста рынка акций РФ пока нет - "Алор Брокер"

Поводов для роста российского рынка акций пока нет, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Информационных поводов для продолжения роста мы не видим, а если их нет, то не исключаем небольшую просадку рынка, которая не должна стать поводом для сокращения среднесрочных "лонгов". Считаем, что сейчас как никогда ранее высока вероятность заключения мирного соглашения по Украине, но не в ближайшие дни", - пишут эксперты.

