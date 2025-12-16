.
Мнения аналитиков
Инфляция в РФ в ноябре составила 0,42%
Рост потребительских цен в ноябре составил 0,42% после повышения на 0,5% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 6,64% с 7,71% месяцем ранее. Рост цен в ноябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,52%
 
Рейтинг российских банков за ноябрь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за ноябрь 2025 года. В ноябре 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным...
 
Мораторий на выплату неустоек дольщикам жилья хотят продлить
Минстрой предлагает продлить еще на год мораторий на взыскание покупателями жилья с застройщиков неустойки за срыв сроков сдачи объектов или некачественное строительство. Эта мера, первоначально введенная в пандемию, давно вызывает критику со...
 
ФАС усмотрела риски роста цен в новых правилах торговли
Федеральная антимонопольная служба увидела риски роста цен на продукты в случае принятия новых правил торговли, разработанных Минпромторгом. Об этом говорится в отзыве, направленном в министерство за подписью замруководителя ФАС Тимофея...
 
16 декабря 2025 года 09:50

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 16 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе новых сообщений на геополитическую тематику, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американская сторона положительно оценила прошедшие в Берлине переговоры с украинской делегацией, сообщило вечером в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица США. "Встреча с украинской стороной прошла позитивно практически во всех отношениях", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны "достигли консенсуса по ряду вопросов". В Германии состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил в понедельник по телефону конфликт вокруг Украины с Зеленским и европейскими лидерами. "У меня был долгий разговор с президентом Зеленским. Также я поговорил с главами Германии, Италии, НАТО, Финляндии, Франции, Великобритании, Польши, Норвегии, Дании и Нидерландов", - заявил он журналистам в Белом доме в понедельник.

Американский президент сообщил, что это были "длительные и продуктивные" переговоры. Трамп также отметил, что провел много бесед с президентом РФ Владимиром Путиным. Трамп заявил, что достиг значительного прогресса в урегулировании украинского конфликта. "Я думаю, что сейчас мы стали ближе (к завершению конфликта - ИФ), чем когда-либо ранее", - заявил он журналистам в понедельник. Кроме того, Трамп повторил, что какого-либо крайнего срока для украинского урегулирования у него все еще нет.

Портал Axios сообщил со ссылкой на американского чиновника, что рабочие группы американской и украинской сторон, занимающиеся урегулированием кризиса на Украине, могут встретиться на выходных в Майами для обсуждения детальных технических вопросов, оставшихся после двухдневных переговоров делегаций двух стран в Берлине. Как пишет портал, ссылаясь на мнение своего собеседника, "90% проблемных аспектов между США и Украиной урегулированы, но нужны обсуждения некоторых нерешенных технических вопросов".

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник, инвесторы ждали статданных из США и следили за процессом выбора нового главы Федеральной резервной системы. Инвесторы ожидают ноябрьского отчета о состоянии рынка труда США, который будет опубликован во вторник, с опозданием из-за шатдауна. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что он укажет на рост числа рабочих мест в стране на 40 тыс. и на сохранение безработицы на уровне 4,4%.

В понедельник стало известно, что индекс производственной активности Нью-Йорка Empire State Manufacturing снизился в декабре до минус 3,9 пункта по сравнению с 18,7 пункта в ноябре. Ноябрьское значение было максимальным за год. Аналитики ожидали снижения до 10 пунктов.

Между тем президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что рассматривает на пост следующего главы Федрезерва двух кандидатов: бывшего члена ее совета управляющих Кевина Уорша и экономического советника Белого Дома Кевина Хассетта. Главный исполнительный директор банка JPMorgan Chase Джейми Даймон считает, что Хассетт с большей вероятностью поддержит призывы Трампа к снижению ставки.

Азиатские фондовые индексы заметно снижаются во вторник вслед за спадом на Уолл-стрит накануне. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 1,2%, гонконгский Hang Seng - 2,1%. Давление на китайские рынки оказывают опубликованные в понедельник данные о слабом росте розничных продаж и промышленного производства, а также снижении инвестиций в основные активы и цен на новое жилье в стране. Значение японского Nikkei 225 опустилось на 1,5%. Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 1,7%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,4%.

В свою очередь мировые цены на нефть продолжают опускаться во вторник на фоне сигналов продвижения усилий по урегулированию конфликта вокруг Украины. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составляет $60,13 за баррель, что на 0,71% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты опустились в цене на 0,92%, до $60,56 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,74%, до $56,4 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 1,08%, до $56,82 за баррель, до минимума с февраля 2021 года.

Оптимизм в отношении переговоров по урегулированию конфликта вокруг Украины усиливает ожидания, что санкции в отношении российских нефтяных компаний будут сняты, и это будет способствовать увеличению предложения нефти на и без того хорошо обеспеченном рынке, отмечается в обзоре аналитиков ANZ. Давление на стоимость нефти также оказали слабые статданные по китайской экономике, опубликованные накануне. Сигналы спада экономической активность повышают опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть в стране.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,7 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 16,631 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 15,902 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 декабря снизился всего на 0,02% и составил 118,48 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (13-15 декабря) прибавил 0,07%, поднявшись до 1201,01 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-01R" (+0,33%), "СТМ-001Р-02" (+0,24%) и "РЖД-001Р-21R" (+0,21%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,4%), "Почта России БО-002P-03" (-0,29%) и "РЖД-001P-16R" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) зафиксировал объем размещения облигаций серии 001P-SBER51 со сроком обращения около 2,5 лет (900 дней) на уровне 100 млрд рублей. Сбор заявок на облигации проходил с 10:00 мск 11 декабря до 17:00 мск 15 декабря. Ставка ежемесячных купонов составит 14,85% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере около 15,91% годовых. Техразмещение запланировано на 16 декабря.

ООО "Пионер-лизинг" 17 декабря начнет размещение 5-летних облигаций 4-й серии объемом 200 млн рублей. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 28,5% годовых до погашения.

АО "Главснаб" 17 декабря начнет размещение выпуска 4-летних биржевых облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка ежемесячных купонов установлена в размере 26,55% годовых до погашения. По выпуску предусмотрены call-опционы в даты окончания 18-го и 30-го купонов.

ООО "Партнерство, инвестиции, развитие" ("ПИР") 17 декабря начнет размещение 2-летних облигаций серии БО-05-001P объемом 190 млн рублей. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 27% годовых до погашения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го и 24-го купонов.

Биотехнологический холдинг ПАО "Артген биотех" (MOEX: ABIO) установил финальный ориентир ставки купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей на уровне 21% годовых. Ориентиру соответствует доходность к досрочному погашению на уровне 23,15% годовых. По выпуску предусмотрены call-опционы в даты окончания 13-го, 26-го, 38-го и 50-го купонных периодов, а также ковенантный пакет. Сбор заявок на выпуск прошел 15 декабря. Техразмещение запланировано на 23 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования.

ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) увеличило объем программы биржевых облигаций серии 002Р с 15 млрд рублей до 30 млрд рублей, а также установило возможность размещения в рамках программы дисконтных облигаций. Данная программа была зарегистрирована Мосбиржей в декабре 2022 года, в рамках нее был размещен один выпуск облигаций на 6 млрд рублей с погашением 20 февраля 2026 года. В настоящее время это единственный выпуск облигаций компании в обращении.

ООО "Чистая планета" допустило фактический дефолт при выплате 26-го купона облигаций серии БО-01 на сумму 2,3 млн рублей. "Невыплата обусловлена отсутствием достаточного количества денежных средств на дату исполнения обязательств, что стало следствием, в том числе, действий бывших участников и руководителей ООО "Чистая планета". Компания намерена в начале 2026 года провести общее собрание владельцев облигаций, в рамках которого будет раскрыт план выхода из дефолта и кризисной ситуации. Пятилетний выпуск на 100 млн рублей был размещен в октябре 2023 года. Ставки 1-18-го ежемесячных купонов установлены на уровне 17,5% годовых, 19-36-го купонов - 28% годовых. По выпуску предусмотрены сall-опционы в даты окончания 32-го и 46-го купонных периодов по усмотрению эмитента. В декабре 2024 года эмитент уже допускал технический дефолт при выплате купона по причине доначисления налогов и блокировки счетов, однако тогда ему удалось выйти из него.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


16 декабря 2025 года 19:36
Рубль во вторник немного укрепился в паре с юанем, несмотря на активное падение цен на нефть
Москва. 16 декабря. Китайский юань слегка опустился на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль немного повысился, несмотря на активное падение цен на нефть. Поддержку рублю могут оказывать подготовка экспортеров к последнему в этом году налоговому периоду и улучшение новостного фона относительно урегулирования российско-украинского конфликта.    читать дальше
16 декабря 2025 года 19:30
Рынок акций РФ вырос на геополитических новостях, индекс МосБиржи обновил 3-месячный максимум
Москва. 16 декабря. Рынок акций РФ во вторник ускорил подъем на геополитических новостях - об успешном продвижении переговоров США и Украины по мирному завершению урегулирования российско-украинского конфликта, а также о сложностях в ЕС с конфискацией замороженных российских активов; сдерживающим фактором для покупателей выступила упавшая нефть (фьючерс на Brent откатился ниже $59 за баррель впервые с весны). Индекс МосБиржи превысил 2774 пункта и обновил максимум закрытия с 18 сентября.    читать дальше
16 декабря 2025 года 19:03
"Финам" понизил рейтинг акций МДМГ до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций "МД Медикал Груп" ("МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") с "покупать" до "держать", сохраняя целевую цену на уровне 1482 руб., что предполагает потенциал роста на 5,5%, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой. "Акции медицинского холдинга за период с...    читать дальше
16 декабря 2025 года 18:32
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку до 16% на заседании 19 декабря - "Газпромбанк Инвестиции"
РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку до 16% на заседании 19 декабря, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". По мнению экспертов, осторожная позиция регулятора может быть продиктована двумя факторами: - Предстоящее повышение НДС пусть и разово, но скажется на инфляции в начале...    читать дальше
16 декабря 2025 года 17:53
Слом тренда на укрепление рубля возможен в первой половине 2026г - "Финам"
Слом тренда на укрепление рубля возможен в первой половине 2026 года, говорится в материале аналитика "Финама" Александра Потавина. "В 2025 году рубль оказался существенно крепче, чем ранее прогнозировалось, - отмечает эксперт. - Пара USD/RUB к середине декабря показывает снижение на 27,5%, что...    читать дальше
16 декабря 2025 года 17:45
"Эйлер" пересмотрел оценку акций банков РФ, рекомендация "покупать" для всех бумаг сохраняется
Аналитическая компания "Эйлер" пересмотрела оценку акций российских банков с учетом их результатов за III квартал, сообщается в обзоре компании. Так, прогнозная стоимость обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка была повышена до 430 рублей за штуку, а бумаг "Т-Технологий" - до 4800...    читать дальше
16 декабря 2025 года 17:26
Акции Норникеля могут быть интересны для долгосрочных инвесторов - "Газпромбанк Инвестиции"
ции ГМК "Норильский никель" могут быть интересны для долгосрочных инвесторов, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Учитывая предоставленные компанией прогнозные производственные показатели "Норникеля", данные по балансу на рынках металлов, позитивную ценовую конъюнктуру на рынках...    читать дальше
16 декабря 2025 года 17:06
Финам" понизил рейтинг акций Freeport-McMoRan до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Freeport-McMoRan Inc. с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $46 за штуку, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Алексея Калачева. "Бумаги эмитента на волне роста котировок меди превысили нашу целевую цену. Как и...    читать дальше
16 декабря 2025 года 16:40
Участие в размещении нового флоатера АЛРОСА интересно с премией к КС не ниже 150 б.п. - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении нового двухлетнего флоатера "АЛРОСА" серии 002Р-01 интересно с премией к ключевой ставке не ниже 150 базисных пунктов (б.п.), считают старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и аналитик Эльдар Каров. Эмитент 18 декабря (с 11:00 до 15:00 мск) проведет...    читать дальше
16 декабря 2025 года 16:12
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций РусАла
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив котировок акций "РусАла", сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Булгакова и Николая Масликова. Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск "Русала" к Rio Tinto plc на сумму 104,75 млрд рублей,...    читать дальше
16 декабря 2025 года 15:45
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Henderson
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) с прогнозной ценой на уровне 710 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика брокера Никиты Степанова. "Операционные данные эмитента вышли хуже наших ожиданий. Особенно заметно, что в ноябре...    читать дальше
16 декабря 2025 года 15:36
Рубль днем слегка повышается в паре с юанем, несмотря на активное падение цен на нефть
Москва. 16 декабря. Китайский юань немного дешевеет на Московской бирже днем во вторник; рубль слегка повышается, несмотря на активное падение цен на нефть. Поддержку рублю может оказывать подготовка экспортеров к последнему в этом году налоговому периоду.    читать дальше
16 декабря 2025 года 15:14
"Финам" повысил рейтинг акций Southern до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Southern Co. с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $98,2 за штуку, что предполагает потенциал роста 16,3%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. Бумаги эмитента в декабре снизились в цене на 6% на...    читать дальше
16 декабря 2025 года 14:45
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Henderson на уровне 824 руб
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) на уровне 824 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Ритейлер мужской одежды и аксессуаров представил операционные результаты за одиннадцать месяцев 2025 года: -...    читать дальше
16 декабря 2025 года 14:12
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям iShares U.S. Medical Devices ETF
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям iShares U.S. Medical Devices ETF с целевой ценой $72,5 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 16,6%, сообщается в материале ведущего аналитика Зарины Саидовой. "Индексный фонд с привязкой к поставщикам медицинского...    читать дальше
