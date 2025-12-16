Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 16 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе новых сообщений на геополитическую тематику, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американская сторона положительно оценила прошедшие в Берлине переговоры с украинской делегацией, сообщило вечером в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица США. "Встреча с украинской стороной прошла позитивно практически во всех отношениях", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны "достигли консенсуса по ряду вопросов". В Германии состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил в понедельник по телефону конфликт вокруг Украины с Зеленским и европейскими лидерами. "У меня был долгий разговор с президентом Зеленским. Также я поговорил с главами Германии, Италии, НАТО, Финляндии, Франции, Великобритании, Польши, Норвегии, Дании и Нидерландов", - заявил он журналистам в Белом доме в понедельник.

Американский президент сообщил, что это были "длительные и продуктивные" переговоры. Трамп также отметил, что провел много бесед с президентом РФ Владимиром Путиным. Трамп заявил, что достиг значительного прогресса в урегулировании украинского конфликта. "Я думаю, что сейчас мы стали ближе (к завершению конфликта - ИФ), чем когда-либо ранее", - заявил он журналистам в понедельник. Кроме того, Трамп повторил, что какого-либо крайнего срока для украинского урегулирования у него все еще нет.

Портал Axios сообщил со ссылкой на американского чиновника, что рабочие группы американской и украинской сторон, занимающиеся урегулированием кризиса на Украине, могут встретиться на выходных в Майами для обсуждения детальных технических вопросов, оставшихся после двухдневных переговоров делегаций двух стран в Берлине. Как пишет портал, ссылаясь на мнение своего собеседника, "90% проблемных аспектов между США и Украиной урегулированы, но нужны обсуждения некоторых нерешенных технических вопросов".

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник, инвесторы ждали статданных из США и следили за процессом выбора нового главы Федеральной резервной системы. Инвесторы ожидают ноябрьского отчета о состоянии рынка труда США, который будет опубликован во вторник, с опозданием из-за шатдауна. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что он укажет на рост числа рабочих мест в стране на 40 тыс. и на сохранение безработицы на уровне 4,4%.

В понедельник стало известно, что индекс производственной активности Нью-Йорка Empire State Manufacturing снизился в декабре до минус 3,9 пункта по сравнению с 18,7 пункта в ноябре. Ноябрьское значение было максимальным за год. Аналитики ожидали снижения до 10 пунктов.

Между тем президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что рассматривает на пост следующего главы Федрезерва двух кандидатов: бывшего члена ее совета управляющих Кевина Уорша и экономического советника Белого Дома Кевина Хассетта. Главный исполнительный директор банка JPMorgan Chase Джейми Даймон считает, что Хассетт с большей вероятностью поддержит призывы Трампа к снижению ставки.

Азиатские фондовые индексы заметно снижаются во вторник вслед за спадом на Уолл-стрит накануне. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 1,2%, гонконгский Hang Seng - 2,1%. Давление на китайские рынки оказывают опубликованные в понедельник данные о слабом росте розничных продаж и промышленного производства, а также снижении инвестиций в основные активы и цен на новое жилье в стране. Значение японского Nikkei 225 опустилось на 1,5%. Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 1,7%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,4%.

В свою очередь мировые цены на нефть продолжают опускаться во вторник на фоне сигналов продвижения усилий по урегулированию конфликта вокруг Украины. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составляет $60,13 за баррель, что на 0,71% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты опустились в цене на 0,92%, до $60,56 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,74%, до $56,4 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 1,08%, до $56,82 за баррель, до минимума с февраля 2021 года.

Оптимизм в отношении переговоров по урегулированию конфликта вокруг Украины усиливает ожидания, что санкции в отношении российских нефтяных компаний будут сняты, и это будет способствовать увеличению предложения нефти на и без того хорошо обеспеченном рынке, отмечается в обзоре аналитиков ANZ. Давление на стоимость нефти также оказали слабые статданные по китайской экономике, опубликованные накануне. Сигналы спада экономической активность повышают опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть в стране.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,7 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 16,631 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 15,902 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 декабря снизился всего на 0,02% и составил 118,48 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (13-15 декабря) прибавил 0,07%, поднявшись до 1201,01 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-01R" (+0,33%), "СТМ-001Р-02" (+0,24%) и "РЖД-001Р-21R" (+0,21%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,4%), "Почта России БО-002P-03" (-0,29%) и "РЖД-001P-16R" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) зафиксировал объем размещения облигаций серии 001P-SBER51 со сроком обращения около 2,5 лет (900 дней) на уровне 100 млрд рублей. Сбор заявок на облигации проходил с 10:00 мск 11 декабря до 17:00 мск 15 декабря. Ставка ежемесячных купонов составит 14,85% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере около 15,91% годовых. Техразмещение запланировано на 16 декабря.

ООО "Пионер-лизинг" 17 декабря начнет размещение 5-летних облигаций 4-й серии объемом 200 млн рублей. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 28,5% годовых до погашения.

АО "Главснаб" 17 декабря начнет размещение выпуска 4-летних биржевых облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка ежемесячных купонов установлена в размере 26,55% годовых до погашения. По выпуску предусмотрены call-опционы в даты окончания 18-го и 30-го купонов.

ООО "Партнерство, инвестиции, развитие" ("ПИР") 17 декабря начнет размещение 2-летних облигаций серии БО-05-001P объемом 190 млн рублей. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 27% годовых до погашения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го и 24-го купонов.

Биотехнологический холдинг ПАО "Артген биотех" (MOEX: ABIO) установил финальный ориентир ставки купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей на уровне 21% годовых. Ориентиру соответствует доходность к досрочному погашению на уровне 23,15% годовых. По выпуску предусмотрены call-опционы в даты окончания 13-го, 26-го, 38-го и 50-го купонных периодов, а также ковенантный пакет. Сбор заявок на выпуск прошел 15 декабря. Техразмещение запланировано на 23 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования.

ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) увеличило объем программы биржевых облигаций серии 002Р с 15 млрд рублей до 30 млрд рублей, а также установило возможность размещения в рамках программы дисконтных облигаций. Данная программа была зарегистрирована Мосбиржей в декабре 2022 года, в рамках нее был размещен один выпуск облигаций на 6 млрд рублей с погашением 20 февраля 2026 года. В настоящее время это единственный выпуск облигаций компании в обращении.

ООО "Чистая планета" допустило фактический дефолт при выплате 26-го купона облигаций серии БО-01 на сумму 2,3 млн рублей. "Невыплата обусловлена отсутствием достаточного количества денежных средств на дату исполнения обязательств, что стало следствием, в том числе, действий бывших участников и руководителей ООО "Чистая планета". Компания намерена в начале 2026 года провести общее собрание владельцев облигаций, в рамках которого будет раскрыт план выхода из дефолта и кризисной ситуации. Пятилетний выпуск на 100 млн рублей был размещен в октябре 2023 года. Ставки 1-18-го ежемесячных купонов установлены на уровне 17,5% годовых, 19-36-го купонов - 28% годовых. По выпуску предусмотрены сall-опционы в даты окончания 32-го и 46-го купонных периодов по усмотрению эмитента. В декабре 2024 года эмитент уже допускал технический дефолт при выплате купона по причине доначисления налогов и блокировки счетов, однако тогда ему удалось выйти из него.