Рубль утром дорожает в паре с юанем, несмотря на падение нефти

Москва. 16 декабря. Китайский юань снижается на Московской бирже при открытии торгов во вторник. Рубль дорожает, несмотря на падение нефти. Поддержку рублю может оказывать подготовка экспортеров к последнему в этом году налоговому периоду.

Участники рынка при этом постепенно переходят к ожиданию заседания Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Заседание состоится в пятницу, 19 декабря.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,2515 руб. (-3,05 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,64 коп. выше уровня действующего официального курса.

Диапазон в 11-11,5 руб. за юань для валютной пары юань/рубль останется актуальным для юаня до конца текущего года, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Прохождение на прошлой неделе юанем сопротивления на уровне 11,2 руб. говорит в пользу закрепления китайской валюты в диапазоне 11-11,5 руб. На наш взгляд, он останется актуальным для юаня до конца года, что обусловлено текущим балансом спроса и предложения, - пишет эксперт. - При этом ближе к концу декабря рубль может перейти к восстановлению и отыграть часть потерь, в результате чего пара сместиться к нижней границе данного коридора. Поводом станет рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который приходится на 29 декабря".

Цены на нефть продолжают опускаться во вторник на фоне сигналов продвижения усилий по урегулированию российско-украинского конфликта.

Давление на стоимость нефти также оказали слабые статданные по китайской экономике, опубликованные накануне. Сигналы спада экономической активность повышают опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть в стране.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 мск составляет $60,23 за баррель, что на 0,53% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,56%, до $56,49 за баррель.

Американская сторона положительно оценила прошедшие в Берлине переговоры с украинской делегацией, сообщило вечером в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц США. Отмечается, что стороны "достигли консенсуса по ряду вопросов".

Ранее сообщалось, что в Германии состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил в понедельник по телефону российско-украинский конфликт с Зеленским и европейскими лидерами. Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта. "Я думаю, что сейчас мы стали ближе (к завершению конфликта - ИФ), чем когда-либо ранее", - заявил он журналистам в Белом доме в понедельник.