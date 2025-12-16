Индекс Мосбиржи может подняться выше 2800п в ближайшее время - ПСБ

Индекс Мосбиржи может подняться выше 2800 пунктов на ожиданиях по снижению ключевой ставки Банка России в декабре, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Настрой на рост рынке в преддверии насыщенной значимыми событиями пятницы сохраняется. Рассчитываем на развитие фазы восстановления индекса Мосбиржи в направлении следующей "круглой" отметки, уровня 2800 пунктов, - отмечет эксперт в комментарии. - По-прежнему считаем, что ожидания по снижению ключевой ставки на 100 базисных пунктов, на что рассчитывают участники рынка, еще не в полной мере "в рынке".

