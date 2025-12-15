Индекс RGBI обладает потенциалом для продолжения роста - ПСБ

Индекс RGBI обладает потенциалом для продолжения роста и может выйти на уровень 120 пунктов до конца текущего года, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Драйвером роста рынка ОФЗ две недели подряд выступала статистика по инфляции (на 8 декабря инфляция замедлилась до 6,1%), в результате чего индекс RGBI смог протестировать 119 пунктов, вернувшись к максимумам середины сентября, констатирует эксперт.

Текущий инфляционный тренд уже идет существенно ниже прогноза Банка России по итогам года (6,5-7%), отмечает он.

"Снижение инвестиционной активности в III квартале и торможение корпоративного кредитование в ноябре повышают риски переохлаждения экономики, что может подтолкнуть ЦБ РФ к более решительным действиям на декабрьском заседании (снижение ставки на 100 б.п.). Это позволит поддержать растущий тренд в индексе RGBI, выйдя на уровень 120 пунктов до конца 2025 года", - пишет Грицкевич в обзоре.

