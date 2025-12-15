Индекс Мосбиржи может консолидироваться у достигнутых уровней в ближайшие дни - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи может консолидироваться вблизи достигнутых уровней в первой половине текущей недели, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Что касается российского фондового рынка, то внимание инвесторов, помимо заседания Банка России, будет обращено на данные по инфляции, которые выйдут в середине недели и могут укрепить ожидания относительно возможного понижения ключевой ставки на заседании регулятора в пятницу, 19 декабря, - отмечают эксперты в комментарии. - В первой половине недели индекс Мосбиржи может консолидироваться вблизи достигнутых уровней и перейти затем к более выраженному восстановлению в направлении 2800 пунктов в случае поступления позитивных данных по инфляции и в зависимости от решения ЦБ".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.