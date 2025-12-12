Снижение ставки ЦБ РФ до 16% в декабре - наиболее вероятный вариант - "Т-Инвестиции"

Банк России может обсуждать снижение ключевой ставки на шаг от 50 до 150 базисных пунктов (б.п.) на заседании 19 декабря 2025 года, но ее снижение до 16% годовых представляется наиболее вероятным, говорится в материале главного экономиста брокера "Т-Инвестиции" Софьи Донец.

"Главная новость последних недель - опережающее замедление инфляции. Когда низкий темп роста цен бьет исторические рекорды, снижение ключевой ставки на заседании 19 декабря выглядит гарантированным. Банк России может обсуждать шаг от 50 до 150 б.п., но накануне повышения НДС и турбулентного закрытия года маленький шаг (снижение до 16% годовых) кажется нам наиболее вероятным", - пишет эксперт.

Более вероятным, по мнению Донец, также выглядит продолжение снижения ставки без пауз в феврале и марте 2026 года с возможным возвратом к более широкому шагу в 100 б.п.

"Чтобы оценить дальнейшую тактику регулятора, будем следить за текущей инфляцией после повышения налогов, а также за динамикой рубля и кредитования. Мы можем увидеть ключевую ставку ниже 15% годовых до конца первого квартала 2026 года", - отмечает аналитик брокера в обзоре.

