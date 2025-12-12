"Обычка" Ростелекома - неплохой вариант для инвестиций на 2026г - ПСБ

Обыкновенные акции ПАО "Ростелеком" являются неплохим вариантом для инвестиций на будущий год, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой.

"Обыкновенные акции эмитента растут в пятницу на 1,6%. Повышению интереса инвесторов к компании способствует IPO подконтрольного "Базиса" (стартовавшее в среду, 10 декабря), а в 1П26 ждем размещений ГК "Солар" и "РТК-ЦОД", если позволят рыночные условия, - отмечает аналитик. - Считаем обыкновенные акции "Ростелекома" неплохим вариантом для инвестиций на будущий год. Негативное влияние на финансовый результат 2025 года от высокой ключевой ставки в следующем году будет снижаться по мере смягчения денежно-кредитной политики".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.