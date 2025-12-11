.
11 декабря 2025 года 15:34
Совкомбанк начал анализ Юнайтед Медикал Груп с рекомендацией "покупать" для ее акций
Совкомбанк начал аналитическое освещение МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (холдинговая компания "Европейского медицинского центра", EMC) с рекомендацией "покупать" для ее акций, сообщается в материале аналитика Олеси Варламовой. Эксперт указывает следующие факторы инвестиционной привлекательности бумаг: - Стабильный бизнес премиум класса в столице, ориентированный на платежеспособных клиентов. - Комплексный подход к лечению, работа с клинически сложными случаями, доступ к международным методикам диагностики и лечения. - Лидирующие позиции на российском рынке, международная аккредитация и награды. - Стабильный денежный поток. - Потенциально высокая доходность следующих дивидендных выплат. - Акционеры это менеджмент компании, замотивированный на ее рост. Обращает внимание Варламова и на возможные риски: - Сокращение потока пациентов и ограниченный потенциал роста выручки. - Снижение доходов при укреплении рубля. - Репутационный риск. - Отмена льготы по налогу на прибыль. "Учитывая факторы инвестиционной привлекательности и прогнозируемые нами финансовые показатели на 2025-2030 гг., присваиваем акциям эмитента рекомендацию "покупать", - говорится в обзоре аналитика Совкомбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
11 декабря 2025 года 18:24
