Совкомбанк начал анализ Юнайтед Медикал Груп с рекомендацией "покупать" для ее акций

Совкомбанк начал аналитическое освещение МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (холдинговая компания "Европейского медицинского центра", EMC) с рекомендацией "покупать" для ее акций, сообщается в материале аналитика Олеси Варламовой.

Эксперт указывает следующие факторы инвестиционной привлекательности бумаг:

- Стабильный бизнес премиум класса в столице, ориентированный на платежеспособных клиентов.

- Комплексный подход к лечению, работа с клинически сложными случаями,

доступ к международным методикам диагностики и лечения.

- Лидирующие позиции на российском рынке, международная аккредитация и награды.

- Стабильный денежный поток.

- Потенциально высокая доходность следующих дивидендных выплат.

- Акционеры это менеджмент компании, замотивированный на ее рост.

Обращает внимание Варламова и на возможные риски:

- Сокращение потока пациентов и ограниченный потенциал роста выручки.

- Снижение доходов при укреплении рубля.

- Репутационный риск.

- Отмена льготы по налогу на прибыль.

"Учитывая факторы инвестиционной привлекательности и прогнозируемые нами финансовые показатели на 2025-2030 гг., присваиваем акциям эмитента рекомендацию "покупать", - говорится в обзоре аналитика Совкомбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.