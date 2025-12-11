Цикл смягчения ДКП ЦБ давит на котировки акций банка "Санкт-Петербург" - "БКС МИ"

Цикл смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ давит на котировки акций банка "Санкт-Петербург", говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Михаила Зельцера.

"В августе акции банка "Санкт-Петербург" торговались у 415 руб., ставили рекорды и были лучше всех из состава индекса Мосбиржи, - отмечает эксперт. - А теперь - у 320 руб., или -23% с исторического пика. Относительно начала года акции уже в -13% и на уровнях декабря 2024 года, а индекс Мосбиржи пытается отскочить, и годовая просадка бенчмарка менее 6%. То есть бумаги банка за четыре месяца растеряли все завоевания года и сейчас идут в резонанс с широким рынком".

По мнению эксперта, причиной происходящего является развернувшийся цикл ключевой ставки ЦБ. До этого банк ранее неплохо зарабатывал на дорогом фондировании, так как львиная доля кредитов юрлиц с плавающей доходностью, привязанной к ключевой ставке. Теперь цикл ДКП пошел на смягчение, и чистые процентные доходы банка оказались под давлением на фоне специфики бизнес-модели.

У аналитиков "БКС МИ" нейтральный взгляд на акций банка с долгосрочными целями на уровне 430 руб., но на фоне вводных процесс раскрытия потенциала явно затягивается.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.