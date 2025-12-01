Котировки ОФЗ пока останутся под давлением - ПСБ

Котировки рублевых гособлигаций пока останутся под давлением, возобновление покупок вероятно со второй декады декабря, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"Рынок ОФЗ перешел к коррекции - индекс RGBI опустился на прошлой неделе до 116,9п после безуспешных попыток уйти выше 118п. Ранее мы указывали на высокие риски отката индекса до декабрьского заседания ЦБ (19 декабря) - текущей целью коррекции на ближайшие пару недель может служить диапазон 116-117п, после чего покупки перед заседанием вновь должны вернуться на рынок", - указывает эксперт.

Между тем внутренние факторы выглядят достаточно неплохо, отмечает Грицкевич.

Недельная инфляция на 24 ноября опустилась ниже 7%, что по большей части нивелирует негативный эффект от роста инфляционных ожиданий в ноябре.

Минфин продолжает реализовывать программу заимствований (3,8 трлн руб. на четвертый квартал) - при остатке размещения около 740 млрд руб. по номиналу запас по размещению флоатеров составляет примерно 300 млрд руб. и еще на 200-300 млрд руб., по мнению аналитика ПСБ, можно рассчитывать на размещение юаневых ОФЗ (сбор заявок пройдет во вторник; ориентир по доходности выглядит достаточно привлекательно).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.