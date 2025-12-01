.
Главное
01 декабря 2025 года 08:57

Рынок коммерческой медицины к 2030 году может достичь 4,27 трлн руб.

Кирилл Кухмарь/ТАСС
1 декабря. FINMARKET.RU - Объем коммерческих медицинских услуг в 2025 году может вырасти на 15,2%, до 2,32 трлн руб., и достигнуть 4,27 трлн руб. уже к 2030 году, пишет "Коммерсант". Но динамика во многом обусловлена отраслевой инфляцией, за год медсуслуги подорожали в среднем на 18%, в то время как спрос на них практически не растет. Частным клиникам становится все сложнее конкурировать с госсектором, который в свою очередь активно развивает коммерческое направление.

Гендиректор консалтинговой компании Eqiva Дарья Шубина считает, что в 2026 году трендом станет рост сегмента платных услуг в региональных государственных медицинских организациях. Сейчас в структуре их доходов они достигают 10–15%, и доля будет только расти: коммерческая деятельность позволяет поддерживать уровень зарплат, проводить закупки, которые не считаются целевыми по ОМС, обеспечивать пациентов лекарствами. По прогнозам "Право на здоровье", основной рост в ближайшие годы покажут направления, развивающиеся в госсекторе: стоматология, косметология, женское здоровье, флебология.


Опубликовано Финмаркет
 
Ключевые слова:    Россия,  медицина,  коммерция

 
