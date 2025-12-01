"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций "Газпрома", говорится в комментарии аналитика брокера Александры Прытковой.

Эмитент опубликовал результаты за третий квартал и девять месяцев 2025 года.

"По сравнению с прошлым кварталом выручка практически не изменилась, а вот год к году продемонстрировала снижение. Всему виной остановка транзита через Украину, а также более негативная рыночная конъюнктура - снижение рублевых цен как на нефть, так и на газ", - указывает эксперт.

Также она отмечает следующие факторы:

- EBITDA поддержала год к году отмена "нашлепки" к НДПИ, поэтому она практически не снизилась.

- Чистая прибыль оказалась хуже ожиданий консенсуса, однако вышла в положительную зону относительно прошлого года.

- Свободный денежный поток все еще остается отрицательным, давят высокие капитальные затраты и процентные платежи.

"Несмотря на наличие положительной скорректированной прибыли (база для расчета дивидендов), мы сохраняем мнение, что по итогам 2025 года выплат ждать не стоит. Сохраняем "нейтральный" взгляд на акции "Газпрома", - пишет Прыткова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.