Индекс Мосбиржи обладает потенциалом роста к 2750п - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи обладает потенциалом роста к 2750 пунктам по мере поступления на рынок позитивных новостей, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Российский фондовый рынок чутко реагирует на поток геополитических новостей. В отсутствие позитивных новостей индекс Мосбиржи опустился в четверг в область технической поддержки, которой соответствует 50-дневное скользящее среднее на уровне 2637 пунктов. Тем не менее уже в пятницу инвесторы выкупили просадку, полностью нивелировав падение четверга, - отмечают эксперты в комментарии. - Таким образом, на рынке складывается благоприятная с технической точки зрения конфигурация, которая может способствовать дальнейшему восстановлению индекса в направлении 2750 пунктов по мере поступления позитивных новостей".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.