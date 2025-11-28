"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям JPMorgan с прогнозной ценой $295

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям JPMorgan Chase & Co. с прогнозной стоимостью $295 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 4,1% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Мы рассчитываем, что благодаря диверсифицированной бизнес-модели, сильным позициям во всех основных сегментах и устойчивой капитальной позиции эмитент уверенно пройдет через текущий непростой период и продолжит демонстрировать неплохие финпоказатели в ближайшие годы, - пишет эксперт. - В то же время акции JPMorgan с начала текущего года уже выросли в цене на 28%, заметно обогнав широкий рынок, и, с нашей точки зрения, выглядят несколько перекупленными. Оценка данных бумаг основана на сравнении с аналогами по коэффициенту P/E NTM, а также анализе собственных исторических мультипликаторов банка".

