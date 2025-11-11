.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены на нефть опускаются
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 1%
Рост ВВП РФ в сентябре, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле. За январь-сентябрь экономика РФ выросла на 1,0%. В 3-м квартале рост ВВП замедлился до 0,6% с 1,1% во 2-м квартале
 
Штрафы за преступления в сфере экономики собираются повысить в 1,5-2 раза
Министерство юстиции предложило повысить максимальные пороги штрафов, назначаемых в рамках уголовных дел по экономическим статьям. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 10 ноября одобрила проект поправок в Уголовный кодекс (УК),...
 
Инвестиции в регионах возьмут под контроль
В РФ хотят расширить регулирование инвестиционной деятельности в регионах. В частности, предлагается установить мониторинг за тем, как местные власти работают над инвестиционным климатом. Об этом "Известиям" рассказали источники, знакомые с...
 
В РФ могут запретить ставки за счет кредитных и корпоративных средств
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 10 ноября рассмотрела поправки в законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Согласно предложенным изменениям, для...
 
11 ноября 2025 года 09:12

Цены на нефть опускаются

Рынок акций США вырос по итогам торгов понедельника на фоне надежд на окончание шатдауна. Рынки акций стран АТР торгуются в минусе во вторник. Цены на нефть опускаются во вторник утром, Brent торгуется около $63,9 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли в понедельник на оптимизме относительно скорого окончания шатдауна в США.

Сенат США сделал важный шаг к возобновлению финансирования федерального правительства, одобрив в ночь на понедельник процедурную меру, которая должна положить конец шатдауну. Плану еще предстоит целый ряд согласований, однако в Белом доме уже выразили поддержку усилиям обеих партий по прекращению шатдауна.

"Возобновление работы правительства не только улучшит настроение рынков, но и ознаменует возобновление публикации статданных, что позволит получить больше информации о состоянии американского рынка труда и экономики в целом в преддверии декабрьского заседания Федрезерва", - отметила Фиона Чинкотта из City Index.

Кроме того, власти США и Китая на год приостановили действие взаимных портовых сборов, которые стали одним из основных раздражителей в торговом споре двух стран.

Капитализация Tyson Foods поднялась на 2,3%. Американский производитель продуктов питания сократил чистую прибыль и увеличил выручку в четвертом квартале 2025 финансового года, при этом скорректированная прибыль существенно превзошла прогнозы рынка, а выручка не оправдала ожиданий аналитиков.

Рыночная стоимость Nvidia Corp. (SPB: NVDA) выросла на 5,8%, Palantir Technologies Inc. - на 8,8%, Tesla (SPB: TSLA) - на 3,7%.

Акции Pfizer Inc. (SPB: PFE) подешевели на 0,2%. Американская фармкомпания покупает разработчика препаратов для лечения ожирения и кардиометаболических заболеваний Metsera Inc., сумма сделки может достигнуть $10 млрд.

На покупку Metsera также претендовала датская Novo Nordisk, однако она решила не повышать цену, чтобы перебить предложение Pfizer.

Цена бумаг Wendy''s Co. снизилась на 4,8%. Одна из крупнейших сетей ресторанов быстрого питания в США в третьем квартале сократила чистую прибыль на 11,8% и выручку - на 2,9%.

Котировки акций Restaurant Brands International выросли на 2,1%. Канадско-американская компания, владеющая сетями ресторанов быстрого обслуживания Burger King, Popeyеs Louisiana Kitchen и Tim Hortons, договорилась с китайской инвесткомпанией CPE об инвестициях в местное подразделение Burger King в размере $350 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,81% и составил 47368,63 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 1,54% - до 6832,43 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 2,27%, поднявшись до 23527,17 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на торгах во вторник, инвесторы фиксируют прибыль после удачного старта недели.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,6%, гонконгский Hang Seng - 0,4%.

Министерство торговли КНР приостанавливает на год действие ряда ограничений на экспорт в США критически важного минерального сырья, применяемого в оборонной, полупроводниковой и других высокотехнологичных отраслях, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на заявление Минторга.

Ограничения были введены 9 октября и в числе прочего касались некоторых редкоземельных металлов (РЗМ), материалов для литиевых аккумуляторов и технологий обработки.

В рамках недавно заключенной торговой сделки с Китаем США согласились снизить пошлины на импорт из Китая на 10 процентных пунктов и приостановить действие введенных президентом Дональдом Трампом "зеркальных" пошлин до 10 ноября 2026 года.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), дешевеющие на 4%.

Рыночная стоимость Hansoh Pharmaceutical уменьшается на 3%, Alibaba (SPB: BABA) и Wuxi Biologics - на 2,8%, China Shenhua Energy - на 2,4%.

Капитализация Sinopharm Group повышается на 3,5%, China Resources Mixc Lifestyle Services - на 3,1%, Baidu Inc.- на 2,5%, China Resources Land - на 2,3%, Sun Hung Kai Properties - на 2,1%.

Значение японского Nikkei 225 снижается на 0,3%.

Существеннее всех в составе индекса теряют в цене бумаги Kawasaki Heavy Industries (-6,8%).

Рыночная стоимость Mitsubishi Estate уменьшается на 5,5%, Disco Corp., Advantest и Fujikura - на 4,7%.

Цена бумаг Kajima Corp. увеличивается на 8,1%, Sumitomo Pharma - на 6,4%, Taisei Corp. - на 5,1%, NEXON - на 5%, Sony Group - на 4,8%.

Значение южнокорейского индекса Kospi сокращается на 0,1%.

Цена бумаг Posco уходит вниз на 0,8%, Hyundai Motor - на 0,9%, Korean Air Lines - на 1,1%.

Котировки акций Samsung Electronics растут на 1,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,2%.

Индекс потребительского доверия в Австралии, рассчитываемый Westpac и Институтом Мельбурна, в ноябре увеличился на 12,8% по сравнению с октябрем и составил 103,8 пункта. Показатель превысил 100 пунктов впервые с февраля 2022 года, а без учета периода пандемии был наивысшим за семь лет. В минувшем месяце он упал на 3,5%.

Бумаги ANZ подорожали на 0,5%. Накануне банк отчитался о росте годовой выручки на 5% и сохранил размер дивидендов, несмотря на снижение чистой прибыли.

Westpac нарастил капитализацию на 1,3%, Macquarie - на 0,7%.

Акции Commonwealth Bank of Australia рухнули на 6,6% на слабой квартальной отчетности.

BHP увеличила рыночную стоимость на 0,3%, Rio Tinto - сократила на 0,2%.

Цены на нефть опускаются во вторник после повышения по итогам предыдущей сессии благодаря надеждам на завершение шатдауна в США.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $63,92 за баррель, что на $0,14 (0,22%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты выросли в цене на $0,43 (0,68%), до $64,06 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,14 (0,23%), до $59,99 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,38 (0,64%), до $60,13 за баррель.

Рекордный по длительности шатдаун в США может завершиться уже на этой неделе. В понедельник Сенат одобрил временный законопроект, возобновляющий финансирование правительства, и теперь он поступит на рассмотрение Палаты представителей, которая может принять его уже в среду.

Завершение шатдауна поддержит экономику США и, в частности, ослабит напряженность в сфере авиасообщения. Ранее в стране было отменено множество авиарейсов из-за нехватки диспетчеров, в связи с чем эксперты предупреждали о вероятном снижении спроса на авиационное топливо.

Хотя прогресс в вопросе возобновления работы правительства в целом поддержал мировые рынки, опасения по поводу избытка предложения нефти сдерживают рост цен на сырье.

"По мере того как ОПЕК продолжает наращивать добычу, баланс на нефтяном рынке приобретает все более медвежий характер, поскольку предложение повышается, в то время как спрос снижается на фоне замедления экономического роста в крупнейших странах-потребителях нефти", - отмечают эксперты консалтинговой компании Ritterbusch and Associates.

На этой неделе инвесторы ждут докладов Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК по нефтяному рынку.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
11 ноября 2025 года 13:01
"Финам" повысил прогнозную цену акций AbbVie до $261,5
"Финам" повысил прогнозную цену акций AbbVie с $224,2 до $261,5 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста в размере 19,3% и рейтингу "покупать", сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой. "Акции американской биофармкомпании AbbVie с начала года показали рост на...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 12:29
Прогнозная цена акций Группы Позитив - 2124 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"
Прогнозная стоимость акций ПАО "Группа Позитив" на горизонте года составляет 2124 рубля за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал финансовые результаты за третий квартал 2025 года по МСФО. Выручка отстала от отгрузок из-за временного лага в признании...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 12:10
Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 11,3-11,5 руб./юань во вторник - банк "Санкт-Петербург"
рс валютной пары юань/рубль, скорее всего, продолжит торги в диапазоне 11,3-11,5 руб./юань во вторник, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". Также эксперты отмечают в комментарии, что в отсутствие новых драйверов котировки нефти марки Brent вряд ли значимо покинут во вторник коридор...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 11:48
Фактическая инфляция пока располагает ЦБ РФ к продолжению цикла снижения ключевой ставки - ПСБ
Фактическая инфляция пока располагает ЦБ РФ к продолжению цикла снижения ключевой ставки, говорится в обзоре аналитиков банка ПСБ. За первую неделю ноября рост потребительских цен замедлился (до 0,11% с 0,16%) и был минимальным с середины сентября, констатируют эксперты. Годовой уровень инфляции...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 11:28
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Группы Позитив
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций ПАО "Группа Позитив", бумага, возможно, переоценена на текущих уровнях, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Булгакова. "Эмитент опубликовал результаты за III квартал, которые мы характеризуем скорее как относительно слабые....    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 11:09
Актуальный диапазон для пары рубль/юань до конца ноября - 11,5-12 руб./юань - ПСБ
Актуальный диапазон для пары рубль/юань до конца ноября составляет 11,5-12 руб./юань, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича. "В понедельник на валютном рынке рубль продемонстрировал умеренное ослабление, - указывает эксперт. - Во...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 10:51
Вероятность попыток прорыва уровней сопротивления индексом Мосбиржи сохраняется - БКС Экспресс
Вероятность попыток прорыва уровней сопротивления индексом Мосбиржи сохраняется, говорится в комментарии аналитика БКС Экспресс Михаила Зельцера. "Индекс Мосбиржи споткнулся на 2600 пунктах, так и не пройдя скопление важных сопротивлений, - отмечает эксперт. - Технически пока ничего страшного -...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 10:36
Рубль умеренно снизился по отношению к юаню утром во вторник вслед за дешевеющей нефтью
Москва. 11 ноября. Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже утром во вторник; рубль дешевеет на биржевых торгах вслед за снижающимися ценами на нефть.    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 10:35
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Озона
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Озон" с целевой ценой 6822 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Озон" представил сильные финансовые результаты за 3К25, - отмечает эксперт. - Компании удалось значительно...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 10:14
Диапазон торгов индекса Мосбиржи во вторник - 2500-2600п - ПСБ
Целевым диапазоном по индексу Мосбиржи на торговую сессию вторника являются 2500-2600 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Ожидаем дальнейшие попытки тестирования локальной поддержки на уровне 2560 пунктов в отсутствие факторов,...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 09:53
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов
Москва. 11 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 09:52
Индекс RGBI, вероятно, будет торговаться в диапазоне 116-118п до заседания ЦБ РФ в декабре - ПСБ
Индекс RGBI, вероятно, будет торговаться в диапазоне 116-118 пунктов до объявления итогов декабрьского заседания Банка России по ключевой ставке, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Реакция котировок ОФЗ на замедление недельной инфляции была...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 09:31
"Финам" сохраняет умеренно положительную оценку акций Роснефти
"Финам" сохраняет умеренно положительную оценку акций "Роснефти", прогнозная стоимость бумаг составляет 481,6 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 24% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. 17 ноября совет директоров эмитента обсудит рекомендацию...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 09:16
Цена акций Озона обладает большим потенциалом роста - "ВТБ Моя Аналитика"
Котировки акций МКПАО "Озон" обладают большим потенциалом роста, прогнозная стоимость на горизонте года составляет 7240 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал сильные финансовые результаты за третий квартал текущего года, констатируют...    читать дальше
.
10 ноября 2025 года 19:45
Рубль умеренно снизился в паре с юанем в понедельник на фоне возросшего спроса на валюту со стороны импортеров
Москва. 10 ноября. Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже в понедельник; рубль подешевел на биржевых торгах 10 ноября на фоне возросшего спроса на иностранную валюту со стороны импортеров, с одной стороны, и некоторого снижения объема продаж валюты Банком России.    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.