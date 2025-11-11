Рынок акций США вырос по итогам торгов понедельника на фоне надежд на окончание шатдауна. Рынки акций стран АТР торгуются в минусе во вторник. Цены на нефть опускаются во вторник утром, Brent торгуется около $63,9 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли в понедельник на оптимизме относительно скорого окончания шатдауна в США.

Сенат США сделал важный шаг к возобновлению финансирования федерального правительства, одобрив в ночь на понедельник процедурную меру, которая должна положить конец шатдауну. Плану еще предстоит целый ряд согласований, однако в Белом доме уже выразили поддержку усилиям обеих партий по прекращению шатдауна.

"Возобновление работы правительства не только улучшит настроение рынков, но и ознаменует возобновление публикации статданных, что позволит получить больше информации о состоянии американского рынка труда и экономики в целом в преддверии декабрьского заседания Федрезерва", - отметила Фиона Чинкотта из City Index.

Кроме того, власти США и Китая на год приостановили действие взаимных портовых сборов, которые стали одним из основных раздражителей в торговом споре двух стран.

Капитализация Tyson Foods поднялась на 2,3%. Американский производитель продуктов питания сократил чистую прибыль и увеличил выручку в четвертом квартале 2025 финансового года, при этом скорректированная прибыль существенно превзошла прогнозы рынка, а выручка не оправдала ожиданий аналитиков.

Рыночная стоимость Nvidia Corp. (SPB: NVDA) выросла на 5,8%, Palantir Technologies Inc. - на 8,8%, Tesla (SPB: TSLA) - на 3,7%.

Акции Pfizer Inc. (SPB: PFE) подешевели на 0,2%. Американская фармкомпания покупает разработчика препаратов для лечения ожирения и кардиометаболических заболеваний Metsera Inc., сумма сделки может достигнуть $10 млрд.

На покупку Metsera также претендовала датская Novo Nordisk, однако она решила не повышать цену, чтобы перебить предложение Pfizer.

Цена бумаг Wendy''s Co. снизилась на 4,8%. Одна из крупнейших сетей ресторанов быстрого питания в США в третьем квартале сократила чистую прибыль на 11,8% и выручку - на 2,9%.

Котировки акций Restaurant Brands International выросли на 2,1%. Канадско-американская компания, владеющая сетями ресторанов быстрого обслуживания Burger King, Popeyеs Louisiana Kitchen и Tim Hortons, договорилась с китайской инвесткомпанией CPE об инвестициях в местное подразделение Burger King в размере $350 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,81% и составил 47368,63 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 1,54% - до 6832,43 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 2,27%, поднявшись до 23527,17 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на торгах во вторник, инвесторы фиксируют прибыль после удачного старта недели.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,6%, гонконгский Hang Seng - 0,4%.

Министерство торговли КНР приостанавливает на год действие ряда ограничений на экспорт в США критически важного минерального сырья, применяемого в оборонной, полупроводниковой и других высокотехнологичных отраслях, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на заявление Минторга.

Ограничения были введены 9 октября и в числе прочего касались некоторых редкоземельных металлов (РЗМ), материалов для литиевых аккумуляторов и технологий обработки.

В рамках недавно заключенной торговой сделки с Китаем США согласились снизить пошлины на импорт из Китая на 10 процентных пунктов и приостановить действие введенных президентом Дональдом Трампом "зеркальных" пошлин до 10 ноября 2026 года.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), дешевеющие на 4%.

Рыночная стоимость Hansoh Pharmaceutical уменьшается на 3%, Alibaba (SPB: BABA) и Wuxi Biologics - на 2,8%, China Shenhua Energy - на 2,4%.

Капитализация Sinopharm Group повышается на 3,5%, China Resources Mixc Lifestyle Services - на 3,1%, Baidu Inc.- на 2,5%, China Resources Land - на 2,3%, Sun Hung Kai Properties - на 2,1%.

Значение японского Nikkei 225 снижается на 0,3%.

Существеннее всех в составе индекса теряют в цене бумаги Kawasaki Heavy Industries (-6,8%).

Рыночная стоимость Mitsubishi Estate уменьшается на 5,5%, Disco Corp., Advantest и Fujikura - на 4,7%.

Цена бумаг Kajima Corp. увеличивается на 8,1%, Sumitomo Pharma - на 6,4%, Taisei Corp. - на 5,1%, NEXON - на 5%, Sony Group - на 4,8%.

Значение южнокорейского индекса Kospi сокращается на 0,1%.

Цена бумаг Posco уходит вниз на 0,8%, Hyundai Motor - на 0,9%, Korean Air Lines - на 1,1%.

Котировки акций Samsung Electronics растут на 1,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,2%.

Индекс потребительского доверия в Австралии, рассчитываемый Westpac и Институтом Мельбурна, в ноябре увеличился на 12,8% по сравнению с октябрем и составил 103,8 пункта. Показатель превысил 100 пунктов впервые с февраля 2022 года, а без учета периода пандемии был наивысшим за семь лет. В минувшем месяце он упал на 3,5%.

Бумаги ANZ подорожали на 0,5%. Накануне банк отчитался о росте годовой выручки на 5% и сохранил размер дивидендов, несмотря на снижение чистой прибыли.

Westpac нарастил капитализацию на 1,3%, Macquarie - на 0,7%.

Акции Commonwealth Bank of Australia рухнули на 6,6% на слабой квартальной отчетности.

BHP увеличила рыночную стоимость на 0,3%, Rio Tinto - сократила на 0,2%.

Цены на нефть опускаются во вторник после повышения по итогам предыдущей сессии благодаря надеждам на завершение шатдауна в США.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $63,92 за баррель, что на $0,14 (0,22%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты выросли в цене на $0,43 (0,68%), до $64,06 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,14 (0,23%), до $59,99 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,38 (0,64%), до $60,13 за баррель.

Рекордный по длительности шатдаун в США может завершиться уже на этой неделе. В понедельник Сенат одобрил временный законопроект, возобновляющий финансирование правительства, и теперь он поступит на рассмотрение Палаты представителей, которая может принять его уже в среду.

Завершение шатдауна поддержит экономику США и, в частности, ослабит напряженность в сфере авиасообщения. Ранее в стране было отменено множество авиарейсов из-за нехватки диспетчеров, в связи с чем эксперты предупреждали о вероятном снижении спроса на авиационное топливо.

Хотя прогресс в вопросе возобновления работы правительства в целом поддержал мировые рынки, опасения по поводу избытка предложения нефти сдерживают рост цен на сырье.

"По мере того как ОПЕК продолжает наращивать добычу, баланс на нефтяном рынке приобретает все более медвежий характер, поскольку предложение повышается, в то время как спрос снижается на фоне замедления экономического роста в крупнейших странах-потребителях нефти", - отмечают эксперты консалтинговой компании Ritterbusch and Associates.

На этой неделе инвесторы ждут докладов Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК по нефтяному рынку.