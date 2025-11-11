Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 11 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли в понедельник на оптимизме относительно скорого окончания шатдауна в США. Сенат США сделал важный шаг к возобновлению финансирования федерального правительства, одобрив в ночь на понедельник процедурную меру, которая должна положить конец шатдауну. Плану еще предстоит целый ряд согласований, однако в Белом доме уже выразили поддержку усилиям обеих партий по прекращению шатдауна.

В ночь на вторник сенат США провел окончательное голосование по законопроекту, который позволит возобновить работу правительства. Согласно результатам голосования, законопроект поддержали 60 законодателей, 40 высказались "против". Законопроект предусматривает выделение средств на ретроактивную оплату чиновникам правительственных ведомств, отправленным в неоплачиваемый отпуск во время шатдауна, финансирование продовольственных талонов до конца 2026 финансового года (30 сентября).

После принятия законопроекта в сенате, он поступает на голосование в палату представителей. Лидеры Республиканской партии надеются, что законопроект может быть принят нижней палатой конгресса уже в среду и положит конец самому длительному в истории США закрытию правительства. Шатдаун в США продолжается 41 день подряд и уже побил рекорд длительности.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах во вторник, инвесторы фиксируют прибыль после удачного старта недели. Значение японского Nikkei 225 опустилось на 0,3%. Значение южнокорейского индекса Kospi сокращается на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,2%. Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%.

Министерство торговли КНР приостанавливает на год действие ряда ограничений на экспорт в США критически важного минерального сырья, применяемого в оборонной, полупроводниковой и других высокотехнологичных отраслях, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на заявление Минторга. Ограничения были введены 9 октября и в числе прочего касались некоторых редкоземельных металлов (РЗМ), материалов для литиевых аккумуляторов и технологий обработки.

В рамках недавно заключенной торговой сделки с Китаем США согласились снизить пошлины на импорт из Китая на 10 процентных пунктов и приостановить действие введенных президентом Дональдом Трампом "зеркальных" пошлин до 10 ноября 2026 года.

В свою очередь мировые цены на нефть опускаются во вторник после повышения по итогам предыдущей сессии благодаря надеждам на завершение шатдауна в США. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $63,81 за баррель, что на 0,39% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты выросли в цене на 0,68%, до $64,06 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,4%, до $59,89 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 0,64%, до $60,13 за баррель.

Рекордный по длительности шатдаун в США может завершиться уже на этой неделе. Завершение шатдауна поддержит экономику США и, в частности, ослабит напряженность в сфере авиасообщения. Ранее в стране было отменено множество авиарейсов из-за нехватки диспетчеров, в связи с чем эксперты предупреждали о вероятном снижении спроса на авиационное топливо.

Хотя прогресс в вопросе возобновления работы правительства в целом поддержал мировые рынки, опасения по поводу избытка предложения нефти сдерживают рост цен на сырье. "По мере того как ОПЕК продолжает наращивать добычу, баланс на нефтяном рынке приобретает все более медвежий характер, поскольку предложение повышается, в то время как спрос снижается на фоне замедления экономического роста в крупнейших странах-потребителях нефти", - отмечают эксперты консалтинговой компании Ritterbusch and Associates.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла всего в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 15,977 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,155 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 ноября снизился всего на 0,01% и составил 117,96 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (8-10 ноября) прибавил 0,08%, поднявшись до 1182,43 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-04R" (+0,66%), "Транснефть-001Р-13" (+0,4%) и "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,35%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-03R" (-0,89%), "Новотранс-001Р-03" (-0,38%) и "ГК Самолет БО-П11" (-0,36%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "СибСульфур" 12 ноября начнет размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей. По выпуску будут выплачиваться квартальные купоны, ставка которых составит 28% годовых. Предусмотрены сall-опционы через 2 и 3 года. А также амортизация - по 3% от номинальной стоимости бумаг планируется гасить в даты выплат 9-12-го купонов, по 22% - в даты выплат 13-16-го купонов. Возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 8-го и 12-го купонов.

ООО "РСГ-финанс" 13 ноября начнет размещение 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 2 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться полугодовые плавающие купоны. Спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 2% годовых. Объявлена оферта через полгода. ООО "РСГ-финанс" создано с целью привлечения внешнего финансирования для группы компаний "Кортрос".

ООО "Стройдорсервис" установило финальный ориентир ставки купона дебютных годовых облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей в размере 20,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 22,54% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 10 ноября. Техразмещение запланировано на 14 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ЛК "Адванстрак" 18 ноября планирует разместить выпуск 5-летних облигаций серии 001P-01 объемом 500 млн рублей. Предусмотрены ежемесячные купоны, ориентир ставки - 25% годовых. Также предусмотрен сall-опцион через 2,5 года обращения. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО "Интерлизинг" установило ставку 13-го купона 3-летних облигаций серии 001P-10 объемом 3 млрд рублей на уровне 21% годовых. Компания разместила выпуск в ноябре 2024 года. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые рассчитываться как сумма ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред в размере 4,5% годовых.

АО "Роснано" полностью погасило номинальную стоимость, а также выплатило 24-й купон по последнему выпуску биржевых облигаций в обращении серии БО-002Р-02. Флоатер на 1,68 млрд рублей был размещен в феврале 2020 года. В августе 2024 года компания провела добровольную оферту по займу, выкупив его почти полностью, в результате в обращении до погашения находились бумаги всего на 6,35 млн рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ по квартальным купонам составлял 2,45% годовых. Основная часть облигационного долга "Роснано" приходится на 9-летние классические облигации серии 08. Объем выпуска - 13,4 млрд рублей, он обеспечен госгарантией. В сентябре 2024 года в рамках оферты по соглашению с владельцами компания выкупила 17% выпуска на 1,9 млрд рублей. Дата погашения - 27 марта 2028 года. Ранее в этом году "Роснано" дважды допускало техдефолт по выплате купонного дохода по этому выпуску - в марте и сентябре.