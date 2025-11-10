"Финам" подтверждает рейтинг акций McDonald's на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций McDonald's Corp. на уровне "держать" с целевой ценой $301 за штуку, что предполагает потенциал роста на 1% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Магомеда Магомедова.

"McDonald's остается одной из устойчивых и "защитных" идей в потребительском секторе благодаря сильному бренду, масштабируемой бизнес-модели и высокой дивидендной доходности,- отмечает эксперт. - Однако в настоящее время акции находятся недалеко от справедливой стоимости, их апсайд представляется весьма ограниченным. Целевая цена получена путем сравнения с аналогами по мультипликаторам P/E NTM и EV/EBITDA NTM, а также анализе исторических мультипликаторов самой компании".

McDonald's - международная сеть ресторанов быстрого питания, преимущественно работающая по модели франчайзинга.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.