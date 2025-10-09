Перспектив снижения ставки ЦБ РФ в октябре не видно - "Алор Брокер"

Перспектив снижения ключевой ставки Банка России по итогам заседания в текущем месяце не видно, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

Данные по инфляции зафиксировали рост потребительских цен за неделю по 6 октября на 0,23% с 0,13% неделей ранее, констатирует эксперт.

Он отмечает, что во многом это произошло из-за дорожавшего ранее бензина, влияние которого на общую инфляцию имеет отложенный эффект.

"Мы об этом предупреждали. Ситуация с ценами обещает и дальше ухудшаться - бензин за отчетную неделю вырос в цене на 0,9%, дизель - на 0,4%. В связи с этим мы не видим перспектив снижения ключевой ставки в октябре. Более того, ЦБ может дать жесткую риторику", - пишет Антонов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.