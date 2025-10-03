.
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
Путин: охлаждение экономики РФ не должно ее перезаморозить
Главной задачей для экономики РФ является ее диверсификация и повышение производительности труда, сейчас идет вынужденное охлаждение, которое не должно ее перезаморозить, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного...
 
Экспорт дизеля для производителей хотят сократить
Для увеличения поставок дизеля на внутренний рынок власти решили помимо запрета на экспорт этого вида топлива для не производителей ввести также ограничения его поставок на внешние рынки и для производителей. Такое решение было принято на заседании...
 
Причины дальнейшего снижения безработицы
Безработица в России в августе снизилась до 2,1% - нового исторического минимума, свидетельствуют последние данные Росстата. Как полагают некоторые опрошенные "Ведомостями" эксперты, одним из факторов снижения безработицы в августе 2025 г. стала...
 
03 октября 2025 года 19:40

Рынок акций РФ в пятницу упал к 2600п по индексу МосБиржи, обновив минимум закрытия с 19 декабря 2024г

Москва. 3 октября. Рынок акций РФ в пятницу продолжил снижение в отсутствие оптимистичных новостей в условиях сохраняющейся геополитической напряженности, санкционных рисков со стороны Запада и ожиданий паузы в цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ из-за вероятного повышения инфляции после планируемого роста налогов с нового года; фактором поддержки выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $64,7 за баррель). Индекс МосБиржи откатился в район 2600 пунктов, обновив минимум закрытия торгов с 19 декабря 2024 года, после утреннего коррекционного роста к 2650 пунктам.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2604,55 пункта (-1,1%), индекс РТС - 1001,86 пункта (-2,1%, минимум закрытия с 9 апреля); лидерами снижения выступили акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3,5%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-3,4%) и ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-2,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 октября, составил 81,8969 руб. (+88,84 копейки).

За неделю индексы РТС и МосБиржи упали на 2,5-4,5%, курс доллара от ЦБ РФ снизился на 1,71 рубля.

Подешевели в пятницу также акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,4%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (-1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,6%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,1%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,7% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (-0,2%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+3,5%), акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (+0,5%).

Президент РФ Владимир Путин заявил вечером в четверг на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что возможные поставки США "Томагавков" Украине не изменят соотношения сил на поле боя, они будут сбиваться, а сам факт поставок нанесет ущерб российско-американским отношениям. Также Путин заявил, что если США не нужно продление ДСНВ, то и России оно не нужно.

Милитаристский настрой Европы мешает украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В целом мы видим, что Европа зашлась в такой антироссийской истерике милитаристской. Чем это кончится, посмотрим, но такая позиция сильно мешает процессу выхода на мирное русло урегулирования с Украиной", - сказал Песков в интервью "Известиям".

"Мы, с одной стороны, на фоне этого продолжаем специальную военную операцию, с другой стороны, мы сохраняем открытость к переговорам, решению всех наших проблем путем переговоров. Мы продолжаем поддерживать миротворческие усилия президента США, считаем, что это очень важно", - отметил Песков. Вместе с тем он подчеркнул, что "миротворческие усилия президента США фактически разбиваются о скалу европейского милитаризма".

По мнению представителя Кремля, "роль Европы в нагнетании ситуации максимальная". "Европейцы всячески поощряют киевский режим на несговорчивость, отсутствие диалога. Киевский режим, если бы этого провоцирования не ощущал, вел бы себя по-другому", - сказал Песков. "Мы слышим заявления из Брюсселя и европейских столиц о необходимости воссоздания новых стен между Европой и, как они считают, нашей страной. Хотя история уже показала абсурдность и бесперспективность таких действий. Европа действительно говорит о том, что нужно готовиться к войне. Европа говорит о том, что значительную часть бюджета нужно тратить на военные цели", - заметил Песков.

Снижение инфляционных ожиданий может происходить медленнее из-за роста цен на бензин и предстоящего повышения ставки НДС, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. По его оценке, планируемое повышение ставки НДС с 20% до 22% может внести в инфляцию 0,6-0,7 процентного пункта в конце 2025 - начале 2026 года.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ в конце недели продолжил сползание вниз, поскольку пока оптимизм черпать неоткуда. Вероятность сохранения ставки ЦБ РФ без изменений 24 октября увеличилась, рубль постепенно начинает ощущать давление после завершившегося налогового периода, хотя большого спроса на валюту со стороны импортеров пока не видно.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, торговую неделю индекс МосБиржи завершает вблизи годовых минимумов в районе 2600 пунктов.

В течение всей недели рынок находился под давлением ряда факторов: ожиданий, связанных с налоговыми новациями в рамках пакета законопроектов о федеральном бюджете РФ на 2026-2028 годы; смешанного макроэкономического фона. Дефляционный период в РФ завершился, инфляция стала более волатильной, что говорит не в пользу снижения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ РФ. ВВП показывает слабую динамику - рост на уровне 0,4% в августе (второй месяц подряд). Также давление на рынок оказывали подготовка ЕС 19-го санкционного пакета, направленного на ограничение доходов России от энергоносителей, и внутренние ограничения на экспорт топлива, введенные правительством РФ 30 сентября.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи опустился к минимумам года - в район 2600 пунктов, все попытки выкупить просадку вновь завершились ничем, хотя рубль в пятницу сдал позиции, а цены на нефть и большинство других commodities выросли. Очевидно, одного улучшения рыночной конъюнктуры было недостаточно, чтобы организовать отскок, тем более перед выходными. "Медвежьи" факторы превалируют - это острая геополитика, усиление западных санкций к РФ, ожидания более длительного периода жесткой ДКП в свете последних настораживающих статданных и налоговых инициатив Минфина РФ, считает эксперт.

Цены на нефть в начале будущей недели могут оказаться под давлением, если страны ОПЕК+ в воскресенье подтвердят планы ускоренного повышения поставок на 500 тыс. б/с в течение трех месяцев начиная с ноября. На российском рынке в понедельник от дивидендов очистятся акции "Т-Технологий", "НОВАТЭКа", банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), "ОзонФарма", напомнил он.

Индекс МосБиржи достиг области сильной поддержки и в ближайшее время, если не появится выраженно позитивных или негативных новостей, может двигаться около текущих уровней с попытками скорректироваться вверх к 2700 пунктам. Прогноз на 6 октября - колебания в коридоре 2575-2725 пунктов, считает Шепелев.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, мировые рынки акций в конце недели преимущественно растут на фоне продолжения публикации индексов деловой активности за сентябрь. Инвесторы не придали большого значения приостановке работы правительства США (шатдаун), полагая, что это не продлится долго и не принесет большого ущерба экономике. Минтруд США также приостановил работу и не будет публиковать статистические отчеты во время действия шатдауна (накануне не вышли еженедельные данные о числе заявок на пособие по безработице, а в пятницу не выйдет ежемесячный доклад о состоянии рынка труда).

Индекс деловой активности в сфере услуг РФ от S&P Global в сентябре вслед за индексом PMI обрабатывающих отраслей, который был опубликован в среду, снизился и составил 47 пунктов после 50 пунктов в августе. Кроме того, в конце третьего квартала российские сервисные компании впервые за 11 месяцев зафиксировали сокращение незавершенного бизнеса. Сводный PMI S&P Global в России составил 46,6 пункта в сентябре по сравнению с 49,1 пункта в августе, что может говорить о самом быстром сокращении деловой активности в частном секторе почти за три года.

Индекс МосБиржи достиг уровня поддержки, который совпадает с нижней границей широкого торгового диапазона и проходит в районе 2600 пунктов. При этом индикатор относительной силы RSI сигнализирует о состоянии перепроданности. Если уровень поддержки сможет устоять, то станет возможной новая попытка индекса развернуться в сторону верхней границы широкого коридора, проходящей в районе 3000 пунктов, считает аналитик.

По оценкам аналитиков ИК "Велес Капитал", отметка 2600 пунктов по индексу МосБиржи выступает последним рубежом обороны "быков". Пробитие уровня 2598 пунктов (минимум 2025 года от 9 апреля - прим. ИФ) откроет дорогу ко "дну" 2024 года - 2370 пунктов. Вероятность сценария дальнейшего падения усиливается из-за ухудшения фундаментального фона.

Единственное, что может развернуть рынок, это неожиданный геополитический прорыв. Любые новости о подготовке встречи на высшем уровне способны вернуть покупателей в акции. Главные угрозы для российского рынка этой осенью: 19-й пакет санкций ЕС, давление США на торговых партнеров РФ и отсутствие прогресса в украинских переговорах. При этом эксперты отмечают, что влияние монетарной политики на этом фоне отходит на второй план, и даже снижение ключевой ставки до 16% не переломит тренд, поскольку рынок заложил этот сценарий в цены.

В октябре инвесторы переключатся на ожидания дивидендных выплат за 9 месяцев: "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) может предложить доходность около 7%, а жемчужиной месяца может стать "Циан" (MOEX: CIAN) с заявленными спецдивидендами от 100 рублей (доходность от 14,9%). Внимание смещается на "Роснефть", X5 и "Европлан" (MOEX: LEAS) - следующие в очереди за дивидендными объявлениями, отмечают эксперты "Велес Капитала".

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,9%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,5%, гонконгский Hang Seng просел на 0,5%), также нет единого вектора в Европе (индексы CAC 40, FTSE выросли на 0,2-0,8%, DAX просел на 0,2%), но плюсуют США (индексы акций к 18:50 МСК выросли на 0,1-0,9% во главе с Dow).

Биржи материкового Китая закрыты по случаю Дня образования КНР, биржи Южной Кореи - по случаю Дня основания государства.

Безработица в Японии в августе увеличилась до 2,6% с 2,3% в предыдущий месяц, сообщило министерство внутренних дел и связи страны. Августовский показатель стал самым высоким с июля 2024 года. Эксперты, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали повышения до 2,4%.

Число безработных в стране в отчетном месяце выросло на 150 тыс. - до максимальных за 13 месяцев 1,79 млн человек. Количество занятых снизилось на 210 тыс. - до 68,1 млн, минимума за четыре месяца.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе услуг Японии, который рассчитывает S&P Global, в сентябре вырос до 53,3 пункта с 53,1 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным. Предварительно сообщалось о снижении до 53 пунктов. Сводный PMI опустился до 51,3 пункта с 52 пунктов. Значение индикаторов выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в пятницу, что центральный банк продолжит повышать процентную ставку и корректировать денежно-кредитную политику с учетом динамики экономической активности и цен. Он отметил, что введенные США пошлины негативно сказываются на прибыли японских экспортеров, особенно в автомобильной отрасли, но пока не имеют более широких последствий. Потребление должно оставаться стабильным благодаря росту заработков, сказал Уэда.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в сентябре снизился до 50 пунктов, сообщил Институт управления поставками (ISM). В августе показатель составил 52 пункта. Аналитики в среднем прогнозировали его снижение в сентябре до 51,7 пункта, по данным Trading Economics. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

На нефтяном рынке к вечеру в пятницу цены корректируются вверх после падения накануне до 4-месячных минимумов. Рынок снижался четыре предыдущие сессии и завершает неделю в значительном минусе на опасениях избытка предложения.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $64,67 за баррель (+0,9% и -1,9% накануне), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $61,06 за баррель (+1% и -2,1% в четверг).

Приостановка работы правительства США омрачает перспективы американской экономики, и пока нет сигналов того, что политики близки к решению этой проблемы. В то же время данные американского министерства энергетики, опубликованные на этой неделе, показали рост запасов энергоносителей в стране, и участники рынка ждут очередного увеличения квот на добычу нефти странами ОПЕК+.

Встреча ОПЕК+ для обсуждения квот на ноябрь состоится в воскресенье. Участники могут согласовать увеличение добычи в ноябре в размере до 500 тыс. баррелей в сутки, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу снизились акции ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-6,4%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-5,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-5,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-4,1%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-4,1%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-4%).

Выросли акции "Озон Фармацевтики" (+5,9% перед отсечкой дивидендов), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+5,5%), ПАО "Ламбумиз" (MOEX: LBMZ) (+4,7%), ПАО "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (+2,9%), ПАО "Промомед" (MOEX: PRMD) (+2,2%).

Как сообщалось ранее, акционеры ПАО "Озон Фармацевтика" (MOEX: OZPH) на внеочередном собрании 22 сентября приняли решение о выплате дивидендов за I полугодие 2025 года, на эти цели будет направлено 275,2 млн рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 6 октября 2025 года. Источником выплаты дивидендов "Озон Фармацевтики" является чистая прибыль за отчетный период и нераспределенная прибыль прошлых лет по РСБУ. При определении размера дивидендов руководство исходит из показателей компании по МСФО.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 48,93 млрд рублей (из них 4,36 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологий", 4,22 млрд рублей на бумаги ВТБ и 3,8 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
