Вероятность снижения ставки ЦБ РФ до 15% к концу 2025г уменьшилась - "Финам"

Вероятность снижения ключевой ставки Банка России до 15% годовых к концу текущего года уменьшилась, считает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая.

"Ситуация становится все более сложной для производственной сферы, особенно для гражданских отраслей промышленности. Однако от ухода в рецессию экономику удерживает усиливающийся потребительский спрос и ускоряющийся рост зарплат. Ускорению потребительского спроса может способствовать снижение банковских ставок по депозитам, оживление кредитования, а также ожидания инфляционного эффекта от повышения НДС с 20% до 22% с начала будущего года, - пишет эксперт в к комментарии. - В этой связи, на наш взгляд, вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 15% к концу года несколько уменьшается".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.