Инвесторам стоит смещать фокус внимания на компании IT-сектора и здравоохранения - "Солид Брокер"

Инвесторам стоит смещать фокус внимания с традиционных секторов на компании IT и здравоохранения, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Солид Брокер".

"История фондовых рынков США и Китая показывает четкий тренд: со временем лидерство переходит от промышленных и сырьевых гигантов к компаниям из секторов информационных технологий и здравоохранения, - отмечают эксперты. - Мы ожидаем, что российский рынок повторит этот путь. Сектор IT и банки с сильными цифровыми экосистемами (например, "Яндекс" или "Т-технологии") - главные кандидаты на вхождение в топ-5 по капитализации в ближайшие годы".

Сектор здравоохранения, по оценке стратегов, обладает колоссальным потенциалом роста, так как частная медицина вышла на IPO лишь недавно. Развитие будет идти в два этапа:

- Сейчас, на первом этапе, такие эмитенты, как "МДМГ" и "Юнайтед Медикал Груп", включены в состав индекса Потребительского сектора.

- В перспективе 3-5 лет Московская биржа с высокой вероятностью создаст отдельный Индекс здравоохранения. Это станет мощным катализатором для всего сектора.

По мнению аналитиков, в новый индекс могут войти "Промомед" "Озон Фармацевтика", "Фармсинтез", "Генетико", "МДМГ", "Юнайтед Медикал Груп".

Запуск отдельного индекса приведет к созданию биржевых фондов (БПИФ), которые будут его отслеживать, что, на взгляд экспертов, обеспечит постоянный приток инвестиций в эти бумаги и может кратно увеличить их капитализацию.

"Фокус внимания стоит смещать с традиционных секторов на компании, которые определят структуру российского рынка через 5-10 лет - IT и здравоохранение. Рост этих отраслей будет подкреплен не только фундаментальными причинами, но и структурными изменениями на самой бирже", - резюмируют стратеги "Солид Брокер".

