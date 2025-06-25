Рынок акций РФ превысил 2790п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти и ожиданий статистики по инфляции

Москва. 25 июня. Рынок акций РФ в среду вырос на фоне коррекционного отскока нефти (фьючерс на Brent превысил $68 за баррель после отката накануне ниже $67) после ее обвала с начала недели на ожиданиях ослабления напряженности на Ближнем Востоке; также активизации покупателей способствовали ожидания статистики Росстата по инфляции и новостей относительно мирного урегулировании военного конфликта на Украине. Индекс МосБиржи поднялся выше 2790 пунктов, лидировали в росте акции ПАО "Группа Позитив" (+8,8%), "Ростелекома" (+5,5%), ПАО "Группа Астра" (+4,3%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2790,78 пункта (+1,7%), индекс РТС - 1124,3 пункта (+1,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 июня, составил 78,1959 руб. (-19,33 копейки).

Подорожали также акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,2%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+2,1%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,6%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,1% и +1,2% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7% и +1,6% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%).

"ФосАгро" за январь-май 2025 года увеличила экспорт удобрений на 10% год к году, до 4,3 млн тонн, сообщил журналистам генеральный директор компании Михаил Рыбников в кулуарах ПМЭФ-2025. Он добавил, что динамика поставок на внутренний рынок сохраняется на уровне прошлого года.

По словам Рыбникова, "ФосАгро" может вернуться к более щедрым дивидендам после снижения соотношения чистый долг/EBITDA до уровня 1х, до этого будет отдавать приоритет погашению долга.

Подешевели акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%).

Минэкономразвития рассчитывает, что политика ЦБ и дальше будет идти в логике смягчения ДКП на фоне замедляющейся инфляции, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе встречи с главами иностранных дипмиссий в РФ. "Замедляется инфляция... Это дало возможность Центробанку снижать ключевую ставку. Рассчитываем, его политика будет и дальше идти в логике смягчения ДКП", - прокомментировал министр ситуацию в экономике. По его словам, Россия "сохранила макроэкономическую стабильность", а "устойчивость бюджета обеспечивается за счет роста не нефтегазовых доходов".

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что в скором времени удастся заключить соглашение по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. "Я бы хотел в скором времени увидеть соглашение с Россией", - заявил он журналистам во вторник, отвечая на вопрос об украинском кризисе.

В среду Трамп заявил, что намерен провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "Я поговорю с Путиным", - сказал он на пресс-конференции в Гааге. При этом президент США не уточнил, когда может состояться такой разговор.

Также Трамп заявил, что пока не готов сказать, будет ли в этом году выделять средства для дальнейшей помощи Украине. "Посмотрим, как будут развиваться события", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста на пресс-конференции в Гааге.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что бомбардировки США иранских ядерных объектов уничтожили способность Ирана создавать ядерное оружие. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что США уничтожили ядерную программу Ирана без потерь со стороны американцев. Иран по итогам конфликта с Израилем остался без возможностей разработать ядерное оружие, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир заявил, что израильская военная кампания против Ирана пока не завершена, впереди - очередной этап. "Мы завершили значительный этап, но кампания против Ирана не окончена. Мы вступаем в новый этап, основываясь на достижениях нынешнего. Мы отбросили иранский ядерный проект на годы назад, то же касается и ракетной программы", - приводит telegram-канал ЦАХАЛ его слова с совещания с членами Генштаба.

США и Иран обсуждают возвращение за стол переговоров для того, чтобы достичь всеобъемлющего мирного соглашения, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью телеканалу Fox News. По его словам, обсуждения "многообещающие" и США "полны надежд".

По мнению руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций в среду вырос на фоне ожиданий снижения ключевой ставки ЦБ РФ через месяц и заявлений глав США и Турции о скором урегулировании ближневосточного конфликта. Данные Росстата по инфляции, выходящие вечером среду, также могут оказать влияние на рыночные настроения.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи поднялся в район 2800 пунктов, биржевых "быков" поддержали выросшие цены на нефть и некоторые позитивные сигналы со стороны геополитики. В частности, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон пока не склонен к усилению антироссийских санкций, чтобы не навредить переговорному процессу.

Американские биржи отыграли ростом снижение эскалации на Ближнем Востоке, а у китайского рынка были свои причины для подъема - местные власти представили проект принципов стимулирования потребления и экономики в целом. В четверг в Брюсселе стартует саммит лидеров ЕС, инвесторы будут следить за заявлениями его участников. В США будет опубликована финальная оценка ВВП за I квартал. На российском рынке акционеры ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ), ПАО "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL), ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) и ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) на годовых общих собраниях обсудят утверждение дивидендов за 2024 год.

"Инвесторы также могут отыгрывать публикуемые вечером в среду данные Росстата по инфляции. Индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в коридоре 2700-2800 пунктов, а при благоприятном раскладе рынок способен проверить на прочность сопротивление 2800 пунктов", - считает Шепелев.

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, индекс МосБиржи превысил 2790 пунктов, чему способствовал отскок цен на нефть вверх. Дополнительную поддержку могли оказать комментарии Трампа относительно возможности урегулирования украинского конфликта. В фокусе инвесторов продолжает оставаться дивидендный сезон - проходят ГОСА и дивидендные отсечки.

Акции технологического сектора выглядели лучше рынка из-за поручения президента РФ Владимира Путина простимулировать покупку акций технологических компаний. Компания "Хэндерсон" (MOEX: HNFG) (+0,9%) раскрыла данные по выручке за май и первые 5 месяцев 2025 года: в мае показатель вырос на 23,7%, за январь-май - на 18,7%. Просели акции "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-1,2%) на фоне известий, что акционеры не приняли решение по дивидендам за 2024 год, отметил Алексеев.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Гордея Смирнова, мировые рынки акций подросли под влиянием ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке - деэскалации конфликта между Ираном и Израилем, хотя ситуация в регионе остается нестабильной, так как стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

В США глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил в Конгрессе, что введенные администрацией Трампа торговые пошлины пока не повлияли на уровень потребительских цен, так как компании распродают старые запасы. Однако, по его словам, по мере их исчерпания инфляционное давление может усилиться, и в таких условиях спешить со снижением ключевой ставки нецелесообразно.

В среду в Нидерландах проходит саммит НАТО. По сообщению главы польского Минобороны, все страны НАТО согласились с решением установить планку в 5% ВВП для расходов на оборонные цели.

Российский рынок акций в среду восстанавливается после снижения. Некоторую поддержку рынку оказали заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что новые антироссийские санкции сделают невозможными дальнейшие переговоры с Россией по украинскому конфликту. В среду ожидается встреча Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Нидерландах.

Индекс МосБиржи вновь отскочил от уровня поддержки в районе 2730 пунктов, ближайшей целью для роста выступает отметка 2800 пунктов, считает Смирнов.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%), просела Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снизились на 0,5-0,9%), нет единого вектора в США (индексы акций к 18:50 МСК изменились на 0,03-0,3%) на фоне ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Продажи новых домов в США в мае уменьшились на 13,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 623 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. В апреле было реализовано 722 тыс. домов, а не 743 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали сокращения продаж в апреле до 690 тыс. с ранее объявленного апрельского уровня, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке цены подросли в рамках умеренной коррекции после существенного падения с начала недели на новостях о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $68,34 за баррель (+1,8% и -6,1% во вторник), августовская цена фьючерса на WTI - $65,58 за баррель (+1,9% и -6% накануне).

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, оценивая устойчивость перемирия между Ираном и Израилем, а также анализируют официальные данные по запасам нефти в США.

Сообщения о том, что Иран и Израиль договорились о прекращении огня, ослабили опасения по поводу возможных перебоев в поставках нефти через Ормузский пролив и вызвали существенное падение цен на нефть накануне.

Между тем ситуация в регионе остается напряженной, обе стороны уже нарушали перемирие.

"Хотя опасения по поводу поставок из стран Ближнего Востока на данный момент сократились, они не исчезли полностью, и спрос на нефть с немедленной поставкой остается повышенным", - отметили аналитики ING.

Как показали опубликованные в среду данные министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 5,836 млн баррелей. Эксперты, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали снижения на 750 тыс. баррелей.

Уровень запасов нефти опустился до 11-летнего сезонного минимума, отмечает Bloomberg. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 464 тыс. баррелей, до минимума с начала февраля.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 20 июня, снизились на 2,075 млн баррелей, дистиллятов - на 4,066 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли акции ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+7,3% и +6,6% "префы"), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+3,7%), ПАО "ИВА" (MOEX: IVAT) (+3,6%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+3,3%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3%), ПАО "Элемент" (SPB: ELMT) (+2,8%).

"Совкомфлот" (MOEX: FLOT) (+0,7%) рассчитывает сохранить в текущем году долю на рынке перевозок российской нефти, сообщил в интервью "Интерфаксу" генеральный директор СКФ Игорь Тонковидов в ходе ПМЭФ-2025. "Традиционно мы перевозим порядка 15% всего объема экспортных отгрузок нефти и нефтепродуктов, которые экспортируются из российских портов. Думаю, что в этом году наша доля будет близка к этому показателю", - сказал он.

"Совкомфлот" в 2024 году перевез 63 млн тонн нефти, нефтепродуктов и СПГ, из этого объема почти 6 млн тонн было транспортировано по Северному морскому пути.

Акционеры ПАО "ЭЛ5-Энерго" (MOEX: ELFV) (+1,2%) утвердили невыплату дивидендов по итогам 2024 года, передал корреспондент "Интерфакса" итоги голосования. Ранее совет директоров "ЭЛ5-Энерго" в условиях сохраняющейся на высоком уровне долговой нагрузки компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 г. В соответствии с целями в 2024 году свободный денежный поток направлялся на снижение финансового долга, сообщала компания.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" не рассматривает вопрос выплаты дивидендов в среднесрочной перспективе, сообщил гендиректор компании Алибек Тналин в ходе годового собрания акционеров. Среднесрочная перспектива - 2-3 года, уточнил Тналин.

Снизились в среду после отсечки дивидендов акции ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (-7,8%, до 0,5936 рубля; выплаты за 2024 год - 0,0676 рубля на бумагу), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-5,9%), также просели "префы" "МГТС" (MOEX: MGTS) (-3,5%) и бумаги "Ижстали" (MOEX: IGST) (-2,2%).

Акционеры ПАО "ОГК-2" (-1,2%, до 0,3759 рубля) не приняли решение по дивидендам за 2024 год, сообщила компания по итогам годового собрания. Необходимое число голосов для принятия решения не было набрано, говорится в сообщении. Ранее совет директоров "ОГК-2" рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. в размере 0,0598 руб. на акцию. Общая сумма выплат могла составить 8,15 млрд руб. (74,5% чистой прибыли по РСБУ за 2024 г.). Последний раз "ОГК-2" выплачивала дивиденды по результатам 2022 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 55,08 млрд рублей (из них 6,43 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 5,66 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,96 млрд рублей на акции ВТБ).