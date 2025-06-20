Рынок акций РФ на неделе консолидировался после попыток роста вслед за нефтью

Рынок акций РФ на минувшей неделе попытался подрасти вслед за подорожавшей нефтью (фьючерс на Brent достигал $79 за баррель) из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, где Израиль и Иран продолжили обмениваться ракетными ударами и возросли опасения вмешательства США в этот конфликт, однако к концу пятидневки произошел коррекционный откат. Сдерживающим фактором для покупателей выступали опасения затягивания процесса мирного урегулирования конфликта на Украине и западные санкционные риски. Индекс МосБиржи на неделе протестировал рубеж 2800 пунктов, но затем откатился в район 2750 пунктов из-за фиксации прибыли игроками на фоне коррекции нефти вниз.

В период с 16 по 20 июня индекс МосБиржи вырос на 0,03% и составил 2751,04 пункта, индекс РТС прибавил 0,66% и достиг 1103,97 пункта. Августовский фьючерс на нефть Brent подорожал на 3,2%, до $76,58 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю снизился на 0,5 рубля, до 78,5 руб./$1.

Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за нефтью (фьючерс на Brent просел к $72 за баррель) на сократившихся опасениях по поводу поставок сырья с Ближнего Востока, где 13 июня Израиль атаковал ядерные объекты Ирана; попытки роста рынка также сдерживались неопределенностью сроков урегулирования конфликта вокруг Украины и санкционными рисками в отношении России. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля откатился ниже 2740 пунктов после утреннего роста в район 2770 пунктов, лидировали в снижении акции АФК "Система" (-3,1%), "Совкомфлота" (-2,7%), "Селигдара" (-2,6%).

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону обсудили в субботу обострение ситуации на Ближнем Востоке, о чем сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По словам президента США, он и Путин согласились в том, что противостояние Израиля и Ирана должно завершиться как можно скорее. При этом Трамп напомнил собеседнику о необходимости найти решение конфликта на Украине.

По словам Ушакова, Путин сообщил Трампу о готовности России продолжить переговоры с Украиной после 22 июня.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил в воскресенье, 15 июня, что готовящийся 18-й пакет санкций ЕС в отношении РФ будет "одним из наиболее мощных", он нацелен на то, чтобы Россия согласилась на 30-дневное прекращение огня. По его словам, он рекомендовал Европейской комиссии, чтобы этот пакет санкций в отличие от предыдущих был использован для принуждения российской стороны к "прекращению огня, по меньшей мере, на 30 дней, может быть, больше", что, по его мнению, "позволит провести настоящие переговоры".

Барро повторил цель ЕС "полностью освободиться от российских ископаемых энергоносителей". "По газу мы этого добьемся в будущем году, а по нефти должны уже сейчас", - утверждал министр. Он сообщил, что пакет будет принят "через несколько дней". При этом Барро отметил, что санкции ЕС могли бы быть особенно эффективными, если бы к ним присоединились США.

Во вторник рынок акций РФ отскочил вверх вслед за подорожавшей нефтью (фьючерс на Brent поднялся к $75 за баррель) и в ожидании оптимистичных новостей с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025); сдерживали покупки санкционные риски в отношении России. Индекс МосБиржи поднялся к 2790 пунктам, лидировали в росте акции "Группы компаний ПИК" (+5,5%), "Северстали" (+4,3%), "ММК" (+4,2%).

Британские власти во вторник расширили санкционные списки по РФ, внесли в них еще шесть структур и четырех человек, говорится в заявлении правительства Британии. В частности, санкционный список Великобритании пополнила компания Rosneft Marine UK Ltd, которая, согласно сайту "Роснефти", является частью бункеровочного бизнеса группы.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что не исключает новых антироссийских санкций. "Это может произойти", - сказал глава Белого дома журналистам "на полях" саммита G7, отвечая на вопрос о возможности новых ограничений против Москвы.

Тем временем Совет ЕС принял в понедельник постановление о продлении на год, до 23 июня 2026 года, ограничительных мер в отношении РФ, введенных в июне 2014 года в связи с присоединением Крыма к России. Пакет санкций включает запреты на импорт продукции из Крыма и Севастополя в ЕС, а также инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги из этих территорий. В документе повторяется позиция ЕС о непризнании перехода Крыма и Севастополя в состав РФ.

Член Еврокомиссии по энергетике Дан Йоргенсен заявил во вторник, что предложение ЕК о поэтапном отказе от российских энергоносителей останется в силе и после урегулирования конфликта на Украине. "Речь не идет о санкциях. Это просто запрет, вызванный тем, что Россия использовала энергетику для оказания давления на нас", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Нефть выросла на опасениях, что развитие ирано-израильского конфликта может привести к ограничению судоходства в Ормузском проливе и перебоям в поставках нефти. Президент США Трамп заявил, что для урегулирования кризиса Иран должен полностью отказаться от разработки ядерного оружия.

ПАО "Озон Фармацевтика" (-3,7%, до 46,75 рубля) начала вторичное публичное предложение акций (SPO) на "Московской бирже". В рамках SPO будет предложено от 55 млн до 82 млн акций, что соответствует 5-7,5% от количества размещенных акций компании. По итогам проведения SPO free float бумаг "Озон Фармацевтика" может увеличиться до 15,3%.

В среду рынок акций РФ завершил основные торги смешанной динамикой blue chips, попытки роста забуксовали из-за просевшей нефти (фьючерс на Brent опустился к $75,4 за баррель после роста днем выше $77,4), при этом первый день начавшегося ПМЭФ-2025 (проходит 18-21 июня) не принес особого оптимизма инвесторам. Индекс МосБиржи вечером вернулся в район 2790 пунктов после роста днем выше 2800 пунктов; лучше рынка выглядели акции банка "Санкт-Петербург" (+5,6%), ПАО "Группа Позитив" (+3%), МКБ (+2,8%).

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что может как присоединиться к израильским ударам по иранским ядерным объектам, так и выбрать иной путь решения проблемы. "Вы не знаете, что я буду делать. Может быть, я сделаю это, а может быть - нет", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли США наносить удары по иранским ядерным объектам.

При этом на вопрос журналиста, есть ли еще время для мирного решения иранского кризиса, Трамп заявил, что "никогда не поздно". Он отметил, что ситуация станет более ясной в ближайшее время. "Следующая неделя будет очень важной. А может потребуется меньше времени", - сказал Трамп, говоря об израильской операции против Ирана.

Телеканал Fox News сообщил во вторник со ссылкой на источник, что Пентагон направляет на Ближний Восток дополнительные истребители, а также продлевает срок размещения уже находящейся там боевой авиации. Это, в частности, коснется размещенных там самолетов F-16, F-22, F-35.

Между тем в Конгрессе США подготовили ряд инициатив, нацеленных на то, чтобы запретить Вашингтону участвовать в военных действиях на территории Ирана.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ, что замедление инфляции в РФ носит устойчивый характер, идет быстрее ожиданий, траектория складывается ниже текущего прогноза Минэкономразвития в 7,6%, который будет уточнен в августе.

Спецпредставитель президента РФ по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев выразил надежду на продолжение российско-американского диалога. "Да, мы считаем, что благодаря диалогу президентов РФ и США это возможно", - сказал Дмитриев "Интерфаксу" "на полях" ПМЭФ, отвечая на вопрос, рассчитывают ли в Москве на продолжение российско-американского диалога.

По его словам, Россия и США активно обсуждают совместные проекты в энергетике, в сфере редкоземельных металлов, а также взаимодействие в Арктике и совместное освоение космоса, при этом между странами параллельно идет политический диалог. Также Дмитриев заявил, что американские компании, а также компании других стран Запада не смогут рассчитывать на преференции в случае возвращения на российский рынок.

Российские производители удобрений продолжат поставки в Евросоюз после повышения импортных пошлин, рост издержек ляжет на местных аграриев. Такое мнение высказал "Интерфаксу" глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев в кулуарах ПМЭФ-2025. "Мы будем присутствовать и в Европе, просто эта пошлина будет за счет европейского фермера, в конечном итоге", - сказал он. Гурьев также отметил, что с начала этого года мировые цены на удобрения уже выросли примерно на 20%.

Нефть локально просела из-за неопределенности с возможным участием США в израильско-иранском конфликте. Президент США Трамп в среду отказался отвечать на вопрос о том, планирует ли Вашингтон нанести удар по Ирану или по ядерным объектам страны. Израиль и Иран продолжили обмениваться ракетными ударами.

Снизились акции ПАО "Озон Фармацевтика" (-4,4%, до 44,69 рубля) на фоне известий, что компания уточнила ценовые ориентиры в ходе SPO на Мосбирже - теперь ценовой диапазон размещения составит 42-45 рублей за акцию. Окончательная цена акций будет установлена 20 июня 2025 года.

В четверг рынок акций РФ умеренно просел на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и сохраняющихся опасений, что процесс урегулирования конфликта вокруг Украины затянется, игроки также оценивали поступающие новости с ПМЭФ-2025; фактором поддержки выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent превысил $78 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля просел ниже 2785 пунктов, при этом локомотивом снижения выступили бумаги металлургических компаний во главе с акциями "Северстали" (-1,1%) и "ММК" (-1,1%).

"Северсталь" может вернуться к выплате дивидендов в этом году, если увидит тренд на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ и улучшение спроса на сталь, заявил генеральный директор компании Александр Шевелев в интервью телеканалу "Россия 24". Также Шевелев сообщил, что не исключает остановку некоторых металлургических производств в России, чтобы сбалансировать предложение.

По словам Шевелева, цены на сталь на внутреннем рынке находятся на многолетних минимальных уровнях. Отрасль пытается поднять цены, потому что рост издержек очень значимый, рассчитывает на изменение ситуации с ключевой ставкой ЦБ, что оживит деловую активность в отраслях-потребителях. Также Шевелев считает, что курс рубля переукреплен, из-за чего экономически невыгодно экспортировать металлопродукцию. "Мы считаем, что стоимость рубля 90-100 рублей за доллар - это комфортный уровень для того, чтобы российская экономика оставалась конкурентоспособной по глобальным меркам, - оценил Шевелев.

Экономика РФ находится в стадии охлаждения, по ощущениям бизнеса, уже на грани перехода в рецессию, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов" в рамках ПМЭФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал сомнение в том, что на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу глава государства поставит точку в дискуссии Минэкономразвития и Центробанка о путях развития экономики, но выразил уверенность, что так или иначе вопрос ключевой ставки будет обсуждаться.

Курс рубля укрепился слишком сильно, нужно "отруливать" его к более фундаментальным значениям, считает глава ВТБ Андрей Костин. Текущий уровень укрепления рубля в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ-2025 банкир назвал "вредным". И для экономики, и для бюджета благоприятным был бы курс рубля к доллару на уровне "90 плюс", считает Костин.

Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с руководителями мировых информационных агентств в среду, что, если Украина не захочет договариваться с Россией сейчас, ситуация для Киева может ухудшиться. Также Путин отметил, что Вооруженные силы России имеют стратегическое преимущество на всех направлениях - войска РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения с украинской стороной.

Крупный американский бизнес заинтересован в российском рынке, контакты по этому вопросу ведутся, заявил президент РФ, выразив надежду, что прагматический подход Трампа поможет принять решения, необходимые для восстановления двусторонних отношений.

Российская делегация готова после 22 июня прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда переговоров с Украиной, сроки переговоров будут озвучены в ближайшее время, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Нефть ускорила рост на фоне неопределенности планов США относительно участия в ирано-израильском конфликте и вероятности перебоев с поставками из региона, который добывает примерно треть нефти в мире.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что если геополитическая ситуация вернется в норму, цена Brent может опуститься в район $60 за баррель в IV квартале этого года. При этом, если случатся перебои поставок из Ирана, котировки могут подскочить выше $90 за баррель.

В пятницу рынок акций РФ продолжил сползание вниз на фоне нисходящей коррекции нефти (фьючерс на Brent опустился ниже $77 за баррель) на надеждах сокращения напряженности на Ближнем Востоке; игроки оценивали заявления президента РФ Владимира Путина в ходе его выступления на ПМЭФ. Индекс МосБиржи опустился в район 2750 пунктов, лидировали в откате акции "Группы компаний ПИК" (-5,2%), "ВК" (-3,9%), АФК "Система" (-3%).

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что стратегическая задача на 2025 год - переход к сбалансированному росту; инфляция в России снижается быстрее ожиданий, началось смягчение ДКП, нельзя допустить реализации рисков стагнации или рецессии в экономике РФ.

По словам Путина, Россия должна выстраивать новое качество внешней торговли, увеличивая ненефтегазовый экспорт, одновременно повысив импорт трудоинтенсивных товаров и услуг, производство которых требует больших трудовых ресурсов.

Подорожали в пятницу акции ВТБ (+3,1%). Банк ВТБ планирует улучшить прогнозы по чистой процентной марже и чистым комиссионным доходам на 2025 год, заявил "Интерфаксу" первый зампред банка Дмитрий Пьянов в кулуарах ПМЭФ-2025. Ранее на неделе Пьянов заявил, что ВТБ будет повышать прогноз по чистой прибыли на 2025 год до около 500 млрд рублей с прежних ожиданий в 430 млрд рублей.

В период с 16 по 20 июня среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Россети Северо-Запад" (+11%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+6%), банка "Санкт-Петербург" (+5%); хуже рынка оказались акции ПАО "Озон Фармацевтика" (-11%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-11%), "ОГК-2" (-7%).

Рынок акций РФ в третьей декаде июня продолжит отыгрывать корпоративные события, поступающие геополитические новости вокруг эскалации напряженности на Ближнем Востоке, а также мирного урегулирования военного конфликта на Украине. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2650-2850 пунктов, для индекса РТС - 1080-1150 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".