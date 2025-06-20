Текущая просадка цены золота выглядит как коррекция в рамках "бычьего" тренда - Freedom Finance Global

Текущая просадка цены золота выглядит как коррекция в рамках общего "бычьего" тренда, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

Стоимость золота в пятницу, 20 июня, продолжила снижаться. Эксперт отмечает, что всего с начала недели котировки потеряли уже более 4%, и это стало одним из самых заметных недельных откатов за последние месяцы. Инвесторы фиксируют прибыль после затяжного ралли, в ходе которого цены поднимались выше $3400/унц. на фоне спроса на защитные активы, геополитических рисков и ожиданий смягчения денежно-кредитной политики в США.

На взгляд аналитика, основными причинами текущего снижения стали более жесткий, чем ожидалось, тон ФРС США, укрепление доллара и снижение градуса геополитической напряженности.

"Несмотря на коррекцию, долгосрочный восходящий тренд по золоту пока не сломлен, - считает Чернов. - При сохранении текущего уровня геополитических рисков, а также в случае замедления экономики США, рынок может вновь увидеть рост интереса к золоту как к надежному активу. В краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазоне $3300-3380 за тройскую унцию, однако при дальнейшем ослаблении доллара и возобновлении покупок со стороны центробанков и институциональных инвесторов котировки могут вернуться в район $3500-3600 уже до конца года. Таким образом, текущая просадка выглядит как коррекция в рамках общего "бычьего" тренда".

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