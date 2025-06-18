Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 18 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе неопределенности относительно дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, с одной стороны, и опасений усиления напряженности на Ближнем Востоке и возможного втягивания в конфликт новых стран, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп все больше склоняется к мысли о задействовании американских сил для ударов по Ирану, сообщает во вторник CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений этой темы в Белом доме. "Президент Трамп становится все более заинтересован в том, чтобы использовать американские военные ресурсы, чтобы наносить удары по ядерным объектам Ирана", - говорится в сообщении. Согласно собеседникам телеканала, Трамп занял "новую, более воинственную позицию". По их словам, это свидетельствует о "значительном изменении" во мнении главы Белого дома по поводу иранской проблемы.

Ранее Трамп в соцсети Truth Social опубликовал серию сообщений об Иране, в одном из них он потребовал "безоговорочной капитуляции". Он также указал: "Наше терпение подходит к концу".

Между тем в Конгрессе США подготовили ряд инициатив, нацеленных на то, чтобы запретить Вашингтону участвовать в военных действиях на территории Ирана.

Президент США Трамп в ближайшие 24-48 часов решит, продолжатся ли дипломатические усилия, связанные с иранской ядерной программой, или же будут нанесены удары по Ирану, сообщает АВС. "Во вторник президент Дональд Трамп встречался со своими главными советниками в оперативном центре Белого дома. Официальные лица дали понять, что следующие 24-48 часов будут иметь решающее значение для того, чтобы определить, возможно ли дипломатическое решение с Ираном или вместо этого президент может прибегнуть к военным действиям", - отмечает телеканал.

Он обращает внимание на то, что Трамп в преддверии совещания "значительно усилил свою риторику в адрес иранского режима, заявив, что США точно знают, где скрывается аятолла Али Хаменеи". "Он - легкая мишень, но там он в безопасности, и мы не собираемся выводить его из строя, по крайней мере, сейчас. Но мы не хотим, чтобы ракеты летели по гражданским лицам или американским солдатам. Наше терпение на исходе", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

В сообщении говорится, что, по словам официальных лиц, на фоне конфликта между Ираном и Израилем иранский режим дал понять, что готов возобновить переговоры с США. Если Иран вернется к переговорам и согласится прекратить обогащение урана, то, как полагают официальные лица США, встреча на высоком уровне под руководством специального посланника Стива Уиткоффа и, возможно, вице-президента Джей Ди Вэнса состоится уже на этой неделе, "но этот сценарий, вероятно, потребует от Ирана быстрых действий", считает АВС.

Американские фондовые индексы во вторник снизились из-за усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке и слабых статданных. Негативное влияние на инвесторов оказывают усиливающиеся опасения, что США могут быть напрямую втянуты в израильско-иранский конфликт, сообщает Trading Economics.

Розничные продажи в США в мае сократились на 0,9% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Это самое значительное падение за четыре месяца. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,7%. При этом в апреле, согласно пересмотренным данным, продажи уменьшились на 0,1%, а не выросли на аналогичную величину, как было объявлено ранее.

Объем промышленного производства в США в мае сократился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты ожидали повышения на 0,1%. Индекс доверия американских строительных компаний к экономике страны, рассчитываемый Национальной ассоциацией жилищно-строительных компаний, в июне опустился до 32 пунктов по сравнению с 34 пунктами месяцем ранее. Это минимальный уровень с декабря 2022 года.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в среду утром демонстрирует уже умеренный рост (+0,17%), что говорит о вероятной стабилизации ситуации на фондовых биржах США 18 июня.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона движутся разнонаправленно на торгах в среду, инвесторы оценивают макроэкономические и корпоративные новости. Давление на рынки также продолжает оказывать эскалация напряженности между Израилем и Ираном. Кроме того, трейдеры с осторожностью ждут итогов очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По прогнозам экспертов, американский ЦБ в среду сохранит процентную ставку на прежнем уровне. Китайский индекс Shanghai Composite почти не меняется, гонконгский Hang Seng теряет 1,1%. Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,2%. Вместе с тем значение японского Nikkei 225 растет на 0,8%. Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 0,5%.

В свою очередь цены на нефть умеренно снижаются утром в среду после роста более чем на 4% накануне на опасениях перебоев в поставках из-за эскалации ирано-израильского конфликта. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск опускается на 0,65%, до $75,95 за баррель. Во вторник эти контракты подорожали на 4,4%, до $76,45 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,57%, до $74,41 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на 4,28%, до $74,84 за баррель.

Участники рынка следят за развитием событий на Ближнем Востоке, где Израиль и Иран продолжают обмениваться ракетными ударами. Инвесторы обеспокоены тем, что дальнейшее нарастание напряженности в регионе и расширение конфликта может привести к ограничению судоходства в Ормузском проливе и перебоям в поставках нефти.

Между тем, как показали опубликованные накануне данные Американского института нефти (API), резервы в США за прошлую неделю сократились на 10,133 млн баррелей. Это самое значительное падение с лета прошлого года. Неделей ранее показатель снизился на 370 тыс. баррелей. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидают, что он покажет уменьшение запасов на 2,3 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 12,075 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,124 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 июня снизился всего на 0,03% и составил 114,05 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,01%, поднявшись до 1091,01 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-28" (+0,55%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,47%) и "РЖД-001P-06R" (+0,46%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,89%), "Ростелеком-001P-01R" (-0,6%) и "РЖД-001P-03R" (-0,56%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что банк "Синара" 19 июня начнет размещение субординированных облигаций серии С01 объемом 7 млрд рублей. Дата погашения бумаг - 10 июня 2032 года (срок обращения - 7 лет). Количество размещаемых облигаций - 70 штук номиналом 100 млн рублей каждая. Облигации размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску будут выплачиваться плавающие купоны: премия к ключевой ставке ЦБ установлена в размере 5% годовых. В обращении нет других выпусков облигаций банка.

ООО "Транспортная лизинговая компания" 19 июня начнет размещение 3-летних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны. Ставка 1-12-го купонов - 28% годовых, объявлена годовая оферта. Предусмотрена ежемесячная равномерная амортизация начиная с 13-го купонного периода.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) увеличило объем размещения 2-летних облигаций серии БО-П15 с 5 млрд рублей до 11 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 17 июня. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 18% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 19,56% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Техразмещение запланировано на 20 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. В апреле эмитент увеличил объем программы облигаций серии 001Р с 80 млрд рублей до 120 млрд рублей.

ООО "ДиректЛизинг" 24 июня начнет размещение выпуска 5-летних облигаций серии 002Р-05 объемом 200 млн рублей. Ставка ежемесячного купона на весь срок обращения выпуска установлена на уровне 27% годовых. Предусмотрены амортизационная структура погашения и возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

ООО "СибАвтоТранс" 25 июня начнет размещение 5-летних облигаций серии 001P-06 объемом 230 млн рублей. Ставка 1-59-го купонов установлена на уровне 26% годовых. Длительность 1-2-го купонных периодов составит 45 дней, с 3-го по 59-й купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 56-59-го купонов.

ООО "Икс 5 (MOEX: X5) Финанс" 19 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на приобретение 10-летних облигаций серии 003P-12 с офертой через примерно 2,6 года (960 дней) объемом до 15 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-32-го купонов до оферты - не выше 16% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере не выше 17,23% годовых. Техразмещение запланировано на 26 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

Банк ПСБ (MOEX: PSKB) до конца июня планирует провести сбор заявок на два выпуска 7-летних субординированных облигаций 17-18-й серий объемом до 5 млрд рублей каждый. Номинал одной бумаги - 100 млн рублей. По выпускам будут выплачиваться квартальные плавающие купоны с привязкой к ключевой ставке. Ориентир премии к ключевой ставке ЦБ - не выше 400 базисных пунктов. Для 1-го купонного периода используется значение ключевой ставки, действующее на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок; для купонных периодов со 2-го по 28-й включительно: значение ключевой ставки, действующее по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. По выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в следующих случаях: не ранее чем через 5 лет с даты включения облигаций в состав источников дополнительного капитала; если эмитентом получен отказ Банка России на возможность включения облигаций в состав источников дополнительного капитала.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 11-20-го купонов бессрочных облигаций серии 001Б-01 на уровне 17,26% годовых. Выпуск на 30 млрд рублей был размещен в июне 2020 года. Ставка 1-10-го полугодовых купонов на первые пять лет обращения выпуска составляла 6,55% годовых. По бумагам каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены колл-опционы. Структура выпуска предполагает, что на эту дату и каждые последующие пять лет купоны будут пересматриваться. Через 5 лет после размещения (с 11-го по 20-й купоны) step-up составит 50 базисных пунктов, через 10 лет и каждые последующие 5 лет (с 21-го купона и далее) - 45 базисных пунктов.

ООО "Солид-лизинг" установило ставку 15-18-го купонов облигаций 1-й серии на уровне 26% годовых. Компания разместила 5-летние облигации объемом 400 млн рублей в январе 2022 года. Ставка 1-14-го квартальных купонов была установлена на уровне 14,5% годовых до оферты с исполнением 1 июля 2025 года. Период предъявления облигаций к приобретению - с 18 по 24 июня включительно. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение номинала, начиная с сентября 2022 года. В результате объем выпуска в обращении на текущий момент составляет 180 млн рублей (текущий номинал - 450 рублей).

ООО "Городской супермаркет" (операционная компания сети "Азбука вкуса") установило ставку 25-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 0,1% годовых. Эмитент разместил 10-летний выпуск облигаций на 3,5 млрд рублей в июне 2019 года. Ставка текущего квартального купона - 16% годовых, по займу предстоит оферта с исполнением 25 июня.

Росэксимбанк выкупил по оферте 2 млн 735,245 тыс. облигаций серии 002Р-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк приобрел 27,35% займа. Банк завершил размещение 10-летнего выпуска объемом 10 млрд рублей в июне 2020 года. Ставку 11-14-го купонов перед офертой банк установил в размере 18,4% годовых.

НГК "Славнефть" выкупила по оферте 1 млн 188,687 тыс. облигаций серии 001Р-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 11,89% займа. Десятилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в июне 2020 года по ставке квартального купона 6,1% годовых до исполненной оферты. Перед офертой эмитент установил ставки последующих (21-28-го) купонов на уровне 18,25% годовых.

ООО "Мосрегионлифт" допустило технический дефолт при выплате части номинальной стоимости (5%) облигаций серии БО-01 на сумму 10 млн рублей; при этом купонный доход за 29-й период выплачен в полном объеме. В качестве причины невыплаты по ценным бумагам эмитент указывает отсутствие денежных средств на дату исполнения обязательства в связи с несвоевременным поступлением денежных средств от заказчиков (региональных операторов капитального ремонта) за выполненные работы по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах. Трехлетний выпуск на 200 млн рублей был размещен в январе 2023 года. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 18% годовых до погашения. Частично-досрочное погашение выпуска ежемесячно проходит с июня 2024 года, в результате объем займа в настоящее время составляет 80 млн рублей.

ООО "ТК Магнум ойл" допустило технический дефолт при выплате 5-го купонного дохода облигаций серии БО-01 на сумму 2,795 млн рублей. В качестве причины невыплаты купона компания отмечает отсутствие денежных средств на дату исполнения обязательства, вызванное несвоевременным поступлением денежных средств от клиентов. Компания в январе текущего года завершила размещение дебютных 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-36-го ежемесячных купонов установлена на уровне 34% годовых. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 18-го купонного периода.

Предложение отказаться от права требовать выкупа биржевых облигаций "Домодедово" с погашением в декабре 2025 года, возникшего, в том числе, после отзыва кредитного рейтинга, не нашло поддержки у инвесторов. Согласно сообщению ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" (ДФФ), эмитента облигаций аэропорта, в заочном собрании держателей приняли участие владельцы незначительной доли выпуска, при этом число голосов "за" оказалось и вовсе символическим. Собрание было назначено на 11 июня, в нем могли принять участие владельцы бондов по состоянию на 30 мая. Лица, имевшие право участвовать в собрании, владели в сумме 14,98 млн голосов. Право голоса при этом было у владельцев 13,5 млн голосов, и для принятия решения по первому вопросу повестки нужно было 6,75 млн голосов "за", по второму - 10,152 млн. В собрании приняли участие владельцы только 209 тыс. голосов, и большинство были против предложений эмитента ("за" было подано всего 417 голосов).