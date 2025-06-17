ФРС вряд ли понизит процентные ставки в среду, 18 июня 2025г - Freedom Finance Global

ФРС США вряд ли пойдет на снижение процентных ставок на заседании в среду, 18 июня 2025 года, и сохранит диапазон в 4,25-4,5%, говорится в материале ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

Инфляция потребительских цен в США в мае ускорилась с 2,3% в апреле до 2,4%. Рост произошел впервые за четыре месяца, хотя с декабря 2024 года ФРС не смягчала монетарную политику, опасаясь, что снижение может привести к неконтролируемому росту инфляции, отмечает эксперт.

Одновременно рынок труда, на котором уровень безработицы в 4,2% сохраняется четвертый месяц подряд, остается достаточно сильным, но не настолько, чтобы рост зарплат существенно увеличивал инфляцию, обращает внимание Мильчакова.

Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания 7 мая заявлял, что Федрезерв готов действовать, если макроэкономические параметры будут меняться, но деталей своих планов не раскрыл. При этом президент США Дональд Трамп настоятельно рекомендует Пауэллу принять меры по скорейшему снижению процентных ставок, но, как независимый орган, ФРС имеет право к нему не прислушиваться, отмечает аналитик инвесткомпании.

"Мы считаем, что возобновление снижения процентных ставок в США, если только Пауэлл не поддастся политическому давлению, произойдет только по мере приближения инфляции к целевому уровню ФРС в 2% в год. Но внешние факторы, в том числе возобновившийся рост цен на нефть, пока не благоприятствуют существенному замедлению инфляции", - пишет Мильчакова в обзоре.

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