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17 июня 2025 года 09:14
Рубль будет торговаться в диапазоне 10,5-11 руб./юань во вторник - ПСБ
Курс валютной пары юань/рубль будет торговаться в диапазоне 10,5-11 руб. за юань во вторник, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "На наш взгляд, ситуация в ценах на нефть еще может добавить сил рублю и способствовать его выходу на новые локальные максимумы. При этом основным фактором поддержки национальной валюты продолжает выступать высокий интерес к рублевым активам в условиях поступательного снижения ключевой ставки, - указывает эксперт в комментарии. - Во вторник данные факторы будут способствовать продолжению движения пары юань/рубль в диапазоне 10,5-11 рубля с возможностью отступления юаня в район 10,8 рубля". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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