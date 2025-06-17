Рубль будет торговаться в диапазоне 10,5-11 руб./юань во вторник - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль будет торговаться в диапазоне 10,5-11 руб. за юань во вторник, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"На наш взгляд, ситуация в ценах на нефть еще может добавить сил рублю и способствовать его выходу на новые локальные максимумы. При этом основным фактором поддержки национальной валюты продолжает выступать высокий интерес к рублевым активам в условиях поступательного снижения ключевой ставки, - указывает эксперт в комментарии. - Во вторник данные факторы будут способствовать продолжению движения пары юань/рубль в диапазоне 10,5-11 рубля с возможностью отступления юаня в район 10,8 рубля".

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