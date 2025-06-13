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13 июня 2025 года 11:17
"Мои Инвестиции" понизили прогнозную цену акций Аэрофлота до 63-65 руб
"Мои Инвестиции" понизили прогнозную стоимость акций "Аэрофлота" до 63-65 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала. "Ожидаем, что в текущем году у эмитента сократятся поступления по демпферным выплатам: с 44 млрд рублей в 2024 году до 18 млрд рублей. Кроме того, из-за роста заимствований для страхования судов вырастут процентные расходы - до 62 млрд рублей, +4% г/г. Все это будет оказывать давление на прибыльность компании, поэтому мы меняем взгляд с "позитивного" на "нейтральный", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЭРОФЛОТ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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