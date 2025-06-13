Цены на нефть резко повышаются утром в пятницу

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в четверг. Азиатские акции снижаются в пятницу после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Цены на нефть резко растут на атаке Израиля по Ирану, Brent торгуется у $75,2 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли в четверг на статданных и хорошей квартальной отчетности Oracle.

Цены производителей в США (индекс PPI) в мае выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство труда. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, по данным Trading Economics.

Индекс Core PPI, не учитывающий стоимости продуктов питания и энергоносителей, увеличился также на 0,1%. При этом эксперты ожидали подъема на 0,3%.

Низкая инфляция укрепляет инвесторов во мнении, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки в этом году.

Котировки акций Oracle Corp. (SPB: ORCL) взлетели на 13%, что стало максимальным приростом за 3,5 года. Один из крупнейших мировых разработчиков программного обеспечения в 2026 финансовом году, который начался в июне, планирует получить выручку не менее $67 млрд. Это предполагает рост на 16,7% относительно прошлого фингода, тогда как ранее компания прогнозировала повышение на 15%.

Стоимость бумаг Nvidia Corp. (SPB: NVDA) выросла на 1,5%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,3%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,2%, Newmont Corp. (SPB: NEM) - на 4,9%, Lockheed Martin (SPB: LMT) - на 2,8%, UnitedHealth Group (SPB: UNH) - на 2,6%, Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) - на 1,4%.

Между тем цена акций Boeing Co. (SPB: BA) упала на 4,8%. Число погибших в результате крушения самолета 787 Dreamliner авиакомпании Air India на западе Индии превысило 300 человек. Это первый случай крушения Boeing 787 Dreamliner, отмечают СМИ. В Boeing заявили, что работают над сбором дополнительной информации о катастрофе.

Бумаги Tesla (SPB: TSLA) подешевели на 2,2% на новости о том, что производитель электромобилей вновь отложил запуск роботакси.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 101,85 пункта (на 0,24%) и составил 42967,62 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов выросло на 23,02 пункта (на 0,38%) - до 6045,26 пункта.

Индекс Nasdaq Composite повысился на 46,61 пункта (на 0,24%) и завершил сессию на отметке 19662,48 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на торгах в пятницу.

Инвесторы оценивают новости о резком усилении напряженности на Ближнем Востоке после атаки Израиля на Иран.

Израильские ВВС в четверг нанесли десятки ударов по ядерным и ракетным объектам в Иране, сообщает портал Axios. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о введении чрезвычайного положения по всей стране.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил журналистам, что операция по уничтожению ядерного потенциала Ирана и потенциала в области баллистических ракет займет несколько дней.

По данным ЦАХАЛ, Иран в последние часы запустил в направлении Израиля более сотни БПЛА.

При этом МИД Ирана заявил об ответственности Вашингтона за удары Израиля по иранским ядерным объектам.

Китайский Shanghai Composite теряет 0,8%, гонконгский Hang Seng - 1%.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177), дешевеющие на 5,6%.

Рыночная стоимость CSPC Pharmaceutical уменьшается на 4,8%, Alibaba (SPB: BABA) Health - на 5%, Xinyi Solar Holdings - на 4,4%, BYD - на 4,3%.

Капитализация Chow Tai Fook Jewellery повышается на 6,4%, Orient Overseas (International) Ltd.- на 4%, CNOOC и PetroChina Co. (SPB: 857) - на 2,6%, China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) - на 1,9%.

Значение японского Nikkei 225 падает на 1,1%.

Существеннее всех в составе индекса теряют в цене бумаги Tokyo Electron (-5,4%).

Рыночная стоимость LY Corp. уменьшается на 5,1%, SCREEN Holdings - на 5%, Sumco - на 4,6%, Taiyo Yuden - на 4,5%.

Цена бумаг NEXON увеличивается на 7,8%, Aeon - на 4,2%, Hino Motors - на 3,8%, BANDAI NAMCO Holdings - на 3,7%, Tokyo Electric Power Co. Holdings - на 3,6%.

Значение южнокорейского индекса Kospi сокращается на 1,3%.

Котировки бумаг Hyundai Motor снижаются на 1,6%, Posco - на 1,5%, Samsung Electronics - на 2,9%, Korean Air Lines - на 4,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,3%.

Капитализация BHP сокращается на 2,2%, Rio Tinto - на 0,9%.

Цены на нефть резко повышаются утром в пятницу на новостях об ударах Израиля по Ирану.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 мск поднимается на $5,8 (8,36%), до $75,16 за баррель. В четверг эти контракты подешевели на $0,41 (0,59%), до $69,36 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) растут в цене на $5,91 (8,69%), до $73,95 за баррель. По итогам сессии четверга стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,11 (0,16%), до $68,04 за баррель.

Израильские ВВС в четверг нанесли десятки ударов по ядерным и ракетным объектам в Иране, сообщает портал Axios.

"Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о введении чрезвычайного положения по всей стране и заявил: "После превентивного удара Государства Израиль по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная атака и атака беспилотников против государства Израиль и его гражданского населения", - говорится в сообщении портала.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил журналистам, что операция по уничтожению ядерного потенциала Ирана и потенциала в области баллистических ракет займет несколько дней.

Чиновник пояснил, что в последние недели у Израиля "появились признаки" того, что Иран стремится создать ядерную бомбу.

"Сейчас мы находимся в стратегически выгодном положении и близки к точке невозврата, и у нас не было другого выбора, кроме как принять меры", - сказал он.

Перспектива расширения конфликта на Ближнем Востоке угрожает движению судов в Ормузском проливе - ключевом пути для порядка 20% глобальных поставок нефти, пишет Trading Economics.