Рубль заметно укрепился в паре с юанем перед праздничными выходными и на фоне нефти, дорожающей четвертую сессию подряд

Москва. 10 июня. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль вырос перед праздничными выходными днями и на фоне нефти, котировки которой укрепляются четвертую сессию подряд. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,81 руб., что на 15 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 11 июня на 55,4 копейки, до 78,6003 руб./$1, и уменьшил курс евро на 57,48 копейки, до 89,7918 руб./EUR1.

Крупнейшие экспортеры в мае 2025 года сократили продажу валюты на 27% - до $7,3 млрд с $10 млрд в апреле - на фоне продолжающегося снижения цен на нефть на мировых рынках и меньшего количества рабочих дней относительно предыдущего месяца, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.

Объем продажи валюты экспортерами в мае 2025 года стал минимальным с середины 2023 года, отмечает ЦБ.

Среднедневные чистые продажи экспортерами валюты в мае сократились на 11% и составили $406 млн ($455 млн в апреле).

Укрепление рубля относительно основных иностранных валют в мае постепенно продолжилось, положительная динамика наблюдалась в течение всего месяца, напомнил ЦБ. Укрепление рубля происходит уже на протяжении 6 месяцев подряд (с декабря 2024 года).

"Основным фактором, влияющим на рубль, по-прежнему остается высокая привлекательность российских активов для граждан и компаний в условиях жесткой денежно-кредитной политики", - считает регулятор.

По итогам мая доллар США ослаб на 3,6%, до 78,62 рубля, юань - на 2,8%, до 10,89 рубля, обновив тем самым минимумы с середины мая 2023 года и с середины марта 2023 года соответственно.

"Во вторник рубль на биржевом рынке продолжал чувствовать себя весьма уверенно. Пара "юань-рубль" открылась на уровне 10,9 руб. (против закрытия понедельника на 10,96), а к окончанию рабочего дня опускалась ниже 10,84 руб. Рубль таким образом обновил в паре с юанем максимумы последних недель и вышел на уровень мая 2023 г. Накануне ЦБ РФ представил Обзор финансовых рисков за май. Чистые продажи валюты экспортерами за месяц сократились до 7,3 млрд долл. США против 10 млрд долл. США в апреле и 11,1 млрд долл. США в среднем за период с декабря 2024 г. по апрель 2025 г. Объем валютных продаж в мае оказался минимальным с августа 2023 г. Сокращение было обусловлено снижением цен на энергоносители и сезонным фактором (меньшее количество рабочих дней в мае). Тем не менее, сокращение продаж валюты не оказало видимого давления на рубль, что подтверждает сильную поддержку российской валюте на текущий момент со стороны жесткой ДКП (привлекательность рублевых активов и ограниченный спрос на импортные товары)", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть ускорили рост на фоне оптимизма по поводу американо-китайских переговоров, проходящих в Лондоне. Участники рынка надеются, что сторонам удастся заключить торговую сделку, что улучшит перспективы роста мировой экономики и спроса на топливо.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:05 мск повышается на 0,76%, до $67,55 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на 0,7%, до $65,75 за баррель.

Позднее на этой неделе состоится очередной раунд непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Достижение договоренности по иранской ядерной проблеме может привести к смягчению санкций против нефтяного экспорта этой страны.

Банк России во вторник, 10 июня, в рамках аукциона недельного репо разместил 920 млрд рублей (при лимите 920 млрд рублей и спросе 2 трлн 124,9 млрд рублей) в среднем по ставке 20,2% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 3 июня, ЦБ разместил 620 млрд рублей (при лимите 620 млрд рублей и спросе 1 трлн 441,9 млрд рублей) в среднем по ставке 21,2% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 9 июня увеличилась на 12 базисных пунктов, до 20,72% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц, напротив, опустилась на 3 базисных пункта, до 20,96% годовых, версия на срок три месяца уменьшилась на 2 базисных пункта, до 21,58% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев не изменилась относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметке 22,09% годовых.

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