Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в диапазоне 2720-2800 пунктов во вторник - ПСБ

Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в диапазоне 2720-2800 пунктов во вторник, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"На торгах во вторник, в отсутствие новостных поводов, способных сдвинуть рынок с текущих уровней, ожидаем попыток российского рынка перейти к восстановлению на фиксации прибыли по спекулятивным "коротким" позициям в российских акциях, - прогнозирует эксперт. - Однако в ходе сессии видим риски возвращения индекса Мосбиржи к уровня вчерашнего закрытия. В результате, индекс Мосбиржи в ходе торгов может продемонстрировать боковое движением в диапазоне 2720-2800 пунктов на фоне сохранения низкой активности инвесторов ввиду короткой торговой недели и отсутствия идей для направленного движения".

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