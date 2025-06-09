Рубль на старте первых торгов укороченной недели немного повышается в паре с юанем, несмотря на снижение нефти

Москва. 9 июня. Китайский юань понижается на Московской бирже утром в понедельник. Рубль немного подрастает на старте первых торгов укороченной недели, несмотря на небольшое уменьшение цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,9925 руб. (-1,45 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,86 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Банк России с 9 июня снижает ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20,00% годовых.

В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил снижение инфляционного давления. Большинство индикаторов устойчивой инфляции находятся в диапазоне 5,5-7,5% в пересчете на год. Оперативные данные в мае указывают на дальнейшее снижение текущего роста цен, но со значимым вкладом со стороны волатильных позиций. Годовая инфляция, по оценке на 2 июня, замедлилась до 9,8%.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 июля.

"На текущей неделе существенного изменения ситуации с курсом рубля не ждем. Переход ЦБ к циклу снижения ключевой ставки заметного влияния на курс не окажет, так как движение было косметическим, сохраняющим высокую жесткость денежно-кредитной политики и, соответственно, повышенный интерес к рублевым активам. Более того, если в апреле регулятор был не уверен в устойчивости дезинфляционных факторов, то по итогам июньского заседания признал, что крепкий рубль - это следствие его жесткой ДКП. Следовательно, с учетом выбранной Банком России поступательной тактики снижения ключевой ставки, относительно крепкий рубль может сохраниться в среднесрочной перспективе. На предстоящей короткой неделе ждем сохранения повышенного интереса инвесторов к рублевым активам. В среду, на фоне проведения Минфином очередных аукционов ОФЗ, не исключаем попытки сдвинуть курс к нижней границе текущего торгового диапазона (10,8-11,3 рублей за доллар). Сегодня ждем консолидации курсовых котировок в середине указанного диапазона", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

Цены на нефть незначительно опускаются перед началом очередного раунда торговых переговоров США и Китая. Встреча делегаций Вашингтона и Пекина состоится в понедельник в Лондоне, сообщил президент США Дональд Трамп, который выразил надежду, что все "пройдет очень хорошо".

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $66,25 за баррель, что на 0,33% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,31%, до $64,37 за баррель.

Первый раунд торговых переговоров между двумя странами состоялся в Швейцарии 10-11 мая, стороны договорились о временном взаимном снижении пошлин.

Эб вч

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