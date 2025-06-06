Индекс RGBI может показать умеренную коррекцию после заседания ЦБ РФ - ПСБ

Индекс RGBI может показать умеренную техническую коррекцию после заседания Банка России в пятницу, рынок ОФЗ выглядит перегретым, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Индекс RGBI в четверг остался на отметке 113,3, а объем торгов упал вдвое по сравнению со локальными максимумами накануне (до 19 млрд руб. по индексному портфелю), констатирует эксперт.

"При нашем базовом сценарии (сохранение ключевой ставки при сигнале о готовности ее снизить на ближайших заседаниях) ожидаем локальной коррекции текущего перегретого рынка ОФЗ (к 110-111 пунктам), за сохранением status quo по ставке и сигналу, вероятно, последует более глубокая коррекция - к 109 пунктам, - пишет Грицкевич в обзоре. - Снижение же ставки позволит закрепиться индексу RGBI на достигнутых уровнях и создаст предпосылки для дальнейшего роста с приближением июльского заседания".

Стратегически, указывает аналитик ПСБ, на горизонте двенадцати месяцев по-прежнему целесообразен фокус на длинные облигации с фиксированной ставкой.

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