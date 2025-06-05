05 июня 2025 года 10:16
Рубль утром немного понижается в паре с юанем, участники рынка ждут пятничного заседания Банка России по ставке
Москва. 5 июня. Китайский юань слегка подрос на Московской бирже утром в четверг, рубль немного понизился. Участники рынка находятся в ожидании пятничного заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке.
Большинство аналитиков ждет сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 21%, некоторые эксперты допускают ее снижение на 100-200 базисных пунктов (б.п.) - до 19-20%.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0205 руб. (+1,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 15,2 коп. выше уровня действующего официального курса.
Вероятно сдержанное ослабление рубля по отношению к юаню на торгах в четверг, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.
"Значимых триггеров (ни новостных, ни фундаментальных) для направленного движения валютных курсов в четверг не видим, однако слабость нефти настраивает на сохранение тенденции к сдержанному ослаблению рубля с возвратом юаня перед пятничным заседанием Банка России в верхнюю часть нашего целевого диапазона на эту неделю - 10,8-11,3 руб. за юань", - пишет эксперт в комментарии.
Цены на нефть возобновили слабое повышение после снижения в утренние часы на сообщениях о том, что Саудовская Аравия настаивает на ускоренном наращивании добычи странами ОПЕК+ в ближайшие месяцы.
Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Эр-Рияд стремится восстановить утраченную долю рынка и выступает за то, чтобы в августе, а возможно, и в сентябре, продолжить увеличивать квоты на 411 тыс. баррелей в сутки.
Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 мск составляет $65,02 за баррель, что на 0,26% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,13%, до $62,93 за баррель.
Накануне саудовская госкомпания Saudi Aramco сообщила, что снизит цены на большинство сортов нефти для азиатских покупателей в июле. В то же время цены для Европы будут повышены.
Еженедельный доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал заметное сокращение запасов нефти при уверенном росте резервов нефтепродуктов.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,3 млн баррелей - до 436,1 млн баррелей. Между тем, резервы бензина увеличились на 5,22 млн баррелей, дистиллятов - на 4,23 млн баррелей.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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05 июня 2025 года 11:13
Курс пары рубль/юань может задержаться на уровне 10,95 руб./юань в четверг, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".
"Рубль в среду резко ослабился на Мосбирже, негативную динамику российская валюта начала показывать во второй половине дня на фоне ухудшения геополитического фона, - отмечают... читать дальше
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05 июня 2025 года 10:52
"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку акций Ozon и целевую цену на уровне 5100 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 33%, сообщается в обзоре инвесткомпании.
"Логистика Ozon опирается на собственные ИТ-системы, что, на наш взгляд, повышает гибкость и независимость от... читать дальше
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05 июня 2025 года 10:34
Индекс RGBI вполне может достичь 112,8 пункта к заседанию ЦБ РФ по ставке в пятницу, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.
"Индекс RGBI продолжает подбираться к максимумам, которые были достигнуты перед мартовским заседанием - 112,39 пункта, -... читать дальше
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05 июня 2025 года 10:16
Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых по итогам заседания в пятницу, 6 июня 2025 года, при этом сигнал будет смягчен, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".
Однако вариант небольшого снижения все же не исключен, отмечают эксперты.
"В условиях... читать дальше
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05 июня 2025 года 10:00
Российский рынок акций может продолжить коррекционное снижение на торгах в четверг, целевой диапазон для индекса Мосбиржи - 2800-2860 пунктов, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.
"Геополитический фактор может продолжить давление на российские... читать дальше
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05 июня 2025 года 09:54
Вероятно сдержанное ослабление рубля по отношению к юаню на торгах в четверг, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.
"Значимых триггеров (ни новостных, ни фундаментальных) для направленного движения валютных курсов в четверг не видим, однако... читать дальше
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05 июня 2025 года 09:40
Москва. 5 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых факторов, в частности, неуверенности инвесторов в скором окончании процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, с одной стороны, и ожиданий скорого начала периода смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
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05 июня 2025 года 09:31
Акции "Московской биржи" в настоящее время справедливо оценены фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".
Эмитент представил данные по объему торгов за май, составившие 115,1 трлн рублей, что на 9,2% ниже уровня мая предыдущего года. В целом, отмечают эксперты, за период... читать дальше
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05 июня 2025 года 09:12
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:
- индекс деловой активности в секторе услуг Китая от Caixin за апрель;
- производственные заказы Германии в апреле;
- индекс цен производителей еврозоны в апреле;
-... читать дальше
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05 июня 2025 года 09:10
Фондовые индексы США завершили торги среды без единой динамики. Рынки акций АТР движутся разнонаправленно в четверг. Цены на нефть опускаются в четверг утром, Brent торгуется у $64,7 за баррель. читать дальше
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04 июня 2025 года 19:41
Москва. 4 июня. Рынок акций РФ вечером в среду растерял почти весь дневной рост после заявлений президента РФ Владимира Путина о неопределенных перспективах саммита с Украиной и перемирия, что вернуло опасения относительно длительного процесса урегулирования украинского конфликта; также сдержала покупателей просевшая вечером нефть (фьючерс на Brent вновь откатился ниже $65 за баррель). Индекс МосБиржи завершил основные торги в районе 2835 пунктов после роста днем выше 2870 пунктов; лучше рынка по итогам дня выглядели акции "ВК" (MOEX: VKCO) (+3,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,2%), аутсайдерами выступили бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%). читать дальше
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04 июня 2025 года 19:34
Москва. 4 июня. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам волатильной сессии в среду. Рубль, напротив, заметно подешевел из-за усилившихся сомнений в скором урегулировании российско-украинского конфликта после заявлений президента России Владимира Путина о неопределенных перспективах саммита с Украиной и перемирия. Он усомнился в возможности проведения встречи на высшем уровне с Украиной и перемирия на фоне последних терактов и преступлений, совершенных в отношении гражданских лиц РФ. читать дальше
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04 июня 2025 года 19:01
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") назвал топ-5 российских акций на июнь 2025 года, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.
В его состав вошли: ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "Транснефть", "Яндекс", "Т-Технологии", "Озон Фармацевтика".
"ИКС 5" можно назвать одной из главных фишек... читать дальше
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04 июня 2025 года 18:17
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила целевую цену обыкновенных акций "Северстали" с 1907,99 руб. до 1546,16 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 45% и рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.
"Ожидаем, что осложнение торговых отношений США и ЕС создаст... читать дальше
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04 июня 2025 года 17:39
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ПАО "Озон Фармацевтика" с целевой ценой 74 рубля за штуку на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста на 47,2% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.
"Озон Фармацевтика" - отечественная фармацевтическая компания со специализацией на... читать дальше
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