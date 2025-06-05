Рубль утром немного понижается в паре с юанем, участники рынка ждут пятничного заседания Банка России по ставке

Москва. 5 июня. Китайский юань слегка подрос на Московской бирже утром в четверг, рубль немного понизился. Участники рынка находятся в ожидании пятничного заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке.

Большинство аналитиков ждет сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 21%, некоторые эксперты допускают ее снижение на 100-200 базисных пунктов (б.п.) - до 19-20%.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0205 руб. (+1,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 15,2 коп. выше уровня действующего официального курса.

Вероятно сдержанное ослабление рубля по отношению к юаню на торгах в четверг, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Значимых триггеров (ни новостных, ни фундаментальных) для направленного движения валютных курсов в четверг не видим, однако слабость нефти настраивает на сохранение тенденции к сдержанному ослаблению рубля с возвратом юаня перед пятничным заседанием Банка России в верхнюю часть нашего целевого диапазона на эту неделю - 10,8-11,3 руб. за юань", - пишет эксперт в комментарии.

Цены на нефть возобновили слабое повышение после снижения в утренние часы на сообщениях о том, что Саудовская Аравия настаивает на ускоренном наращивании добычи странами ОПЕК+ в ближайшие месяцы.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Эр-Рияд стремится восстановить утраченную долю рынка и выступает за то, чтобы в августе, а возможно, и в сентябре, продолжить увеличивать квоты на 411 тыс. баррелей в сутки.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 мск составляет $65,02 за баррель, что на 0,26% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,13%, до $62,93 за баррель.

Накануне саудовская госкомпания Saudi Aramco сообщила, что снизит цены на большинство сортов нефти для азиатских покупателей в июле. В то же время цены для Европы будут повышены.

Еженедельный доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал заметное сокращение запасов нефти при уверенном росте резервов нефтепродуктов.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,3 млн баррелей - до 436,1 млн баррелей. Между тем, резервы бензина увеличились на 5,22 млн баррелей, дистиллятов - на 4,23 млн баррелей.