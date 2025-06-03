Акции ФосАгро остаются привлекательными для долгосрочных вложений - Freedom Finance Global

Акции "ФосАгро" остаются привлекательными для долгосрочных вложений, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

ГОСА "ФосАгро" утвердило итоговый дивиденд за 2024 год в размере 87 руб. на акцию. С учетом промежуточных выплат всего за этот период акционеры получат 639 руб. на одну ценную бумагу, отмечается в комментарии.

"Дивидендная политика "ФосАгро" предусматривает распределение между держателями его акций от 50% до более 75% свободного денежного потока в зависимости от уровня долговой нагрузки, - указывает эксперт. - При текущей рыночной цене акции 6448 руб. доходность выплат составляет приблизительно 9,9%. Это делает бумаги компании привлекательными для инвесторов, ориентированных на стабильный доход. На конец 2024 года коэффициент NetDebt /EBITDA составил 1,84x, что обусловило более консервативный подход к распределению прибыли".

Чернов подчеркивает, что в целом "ФосАгро" придерживается принятой дивидендной политики, обеспечивая акционерам стабильные выплаты, даже невзирая на повышенную долговую нагрузку. Стремление следовать интересам инвесторов делает акции эмитента привлекательными для долгосрочных вложений, полагает аналитик.

Целевая цена Freedom Finance Global для акций "ФосАгро" - 7000 руб., что предполагает потенциал роста 8%.

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