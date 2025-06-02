"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций "Роснефти" с прогнозной стоимостью на уровне 580 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков Кирилла Бахтина и Булата Мударисова.

"Роснефть" раскрыла финансовые результаты по МСФО за I квартал 2025 года:

- Выручка уменьшилась на 12% в годовом (г/г) и 8% в квартальном сравнении (к/к) до 2283 млрд руб. Она выше консенсуса на 1%.

- EBITDA сократилась на 30% за год и 16% за квартал до 598 млрд руб. Также на 1% показатель выше оценки рынка.

- Чистая прибыль акционерам в 170 млрд руб. по сравнению с IV кварталом 2024 г. выросла на 8%, но упала на 65% к I кварталу 2024 г. Консенсус предполагал прибыль на 2% ниже.

"Добыча снизилась из-за исполнения Россией и, в частности, "Роснефтью" добровольных ограничений в рамках сделки с ОПЕК+, - подчеркивают аналитики. - Кроме того, с индексаций тарифов естественных монополий и инфляцией в РФ растут и транспортные и другие операционные затраты. Но все же крепкий рубль в конце I квартала и положительная курсовая разница помогли росту прибыли компании по сравнению с IV кварталом 2024 года".

По оценке экспертов "БКС МИ", вклад чистой прибыли в промежуточные дивиденды составляет 8 руб./акц. (доходность 2%).

"Сейчас цены на нефть пока гораздо ниже фактических за I квартал, и это будет давить на финансовые показатели II квартала, - полагают Бахтин и Мударисов. - В 2025 году ситуация с объемами нефтедобычи будет лучше. Все же из-за высокой базы начала 2024 года в 2025 году ждем снижения показателя на 1%. У "Роснефти" относительно высокая долговая нагрузка, поэтому ее акции должны быть в большем выигрыше, чем бумаги многих других нефтяников, если ЦБ понизит процентную ставку к концу 2025 года, как мы ожидаем. Сейчас у нас "нейтральный" взгляд на бумаги компании".

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