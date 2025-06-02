"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Caterpillar Inc. с целевой ценой $363,2 за штуку на ближайшие 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 3% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

"Caterpillar завершила первый квартал 2025 года со снижением выручки и прибыли из-за падения глобального спроса, тем не менее акции уже оценены справедливо, - отмечает аналитик Кристина Гудым. - Компания достигла рекордного портфеля заказов за 1К2025 - $35 млрд. Это позволяет Caterpillar быть более устойчивой на фоне риска глобальной рецессии. В первом квартале акционерам было выплачено $1,30 на акцию, дивиденды компании стабильно растут. Тем не менее менеджмент отмечает, что на фоне снижения глобального спроса и падения цен уменьшается выручка компании".

Caterpillar Inc. - американская корпорация, мировой лидер в производстве строительной и горнодобывающей техники, дизельных и газовых двигателей, промышленных газовых турбин и дизель-электрических локомотивов.

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