Прогнозная цена акций SFI на горизонте года - 1500-1600 руб. - Freedom Finance Global

Прогнозная стоимость акций "ЭсЭфАй" (SFI) на горизонте двенадцати месяцев располагается в пределах 1500-1600 рублей за штуку, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

Финансовые результаты эмитента за первый квартал оказались слабее ожиданий ввиду резкого роста кредитных убытков и снижения доходности операций, констатирует эксперт.

Несмотря на низкий P/E, инвесторам стоит помнить о повышенных рисках вложения в акции компании, особенно с учетом неустойчивой макроэкономической ситуации, отмечает он.

"При стабилизации кредитного портфеля и снижении расходов возможен рост стоимости ценных бумаг компании. Текущая цена в 1310 руб. выглядит привлекательной для долгосрочных инвесторов, готовых к риску, однако в ближайшие месяцы возможна коррекция в диапазон 1150-1250 руб., - пишет Чернов в обзоре. - Рекомендуем мониторить динамику кредитных убытков и операционных расходов "ЭсЭфАй" в следующих кварталах. После перехода Банка России к смягчению монетарной политики ценные бумаги эмитента получат драйвер роста".

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