ПСБ сохраняет достаточно позитивную оценку рынка ОФЗ на горизонте года

Банк ПСБ сохраняет достаточно позитивную оценку рынка рублевых гособлигаций на горизонте года, сообщается в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Дмитрия Грицкевича.

Индекс RGBI в четверг протестировал верхнюю границу узкого диапазона 108-109 пунктов, в котором находился почти месяц, закрывшись на отметке 109,22 пункта. Поводом для позитива стала новость о продолжении переговорного процесса на геополитическом треке, а также данные по дальнейшему замедлению инфляции и сильные итоги аукционов ОФЗ, отмечает эксперт.

"До заседания ЦБ РФ остается одна неделя - на рынке сильны ожидания смягчения сигнала регулятора. В результате рынок госбумаг, скорее всего, вновь перейдет к боковому движению до следующей пятницы. Также важным фактором для рынка останутся новости со стороны геополитики, - пишет аналитик ПСБ. - Мы сохраняем достаточно позитивный взгляд на рынок облигаций на горизонте ближайших двенадцати месяцев; ожидаем первое снижение ключевой ставки уже в III квартале 2025 года".

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